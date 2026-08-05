Manuel Medrano: "La mujer es mi inspiración infinita, pero hoy también le canto al amor propio"

El cantante colombiano Manuel Medrano posa durante una entrevista con EFE, el 7 de febrero de 2023 en Bogotá (Colombia). ( EFE/CARLOS ORTEGA )

La evolución de Manuel Medrano no solo se escucha, también se entiende en la forma en que habla de la vida. Atrás quedó el joven que escribía únicamente sobre el vértigo del enamoramiento.

Hoy, el cantautor colombiano abraza nuevas inspiraciones: el amor propio, la gratitud por lo cotidiano y la convicción de que la música también puede ser un refugio.

En conversación con Diario Libre, durante su paso por la Riviera Maya, México, con motivo de los Premios Platino, el artista repasó el momento creativo que atraviesa, su admiración por el cine iberoamericano y el cariño especial que siente por el público dominicano.

Su inspiración

Las canciones de Medrano suelen desarrollarse como pequeñas historias, cargadas de imágenes y emociones que trascienden el romance convencional. Esa sensibilidad, explica, nace de la observación constante de la vida y de todo aquello que lo rodea.

"Mi inspiración más grande e infinita sigue siendo la mujer. Nunca dejará de inspirarme porque considero que las mujeres son los seres más maravillosos del universo. Pero también me inspira todo lo que me rodea: las montañas, el aire que respiro, la vida misma".

Habla con la misma calma con la que interpreta sus canciones. No necesita levantar la voz para transmitir emociones; le basta la honestidad con la que describe el momento personal y artístico que vive.

Esa transformación también ha marcado su proceso creativo.

"Mis primeros discos eran muy viscerales y profundamente románticos. Con Perfecto y ahora con Superior empecé a escribir también sobre el amor propio, sobre aprender a disfrutar la vida incluso cuando no estás enamorado de alguien, sino de ti mismo, de tu manera de vivir y de todo aquello que construyes cada día".

Ese cambio de perspectiva quedó plasmado en Superior, una producción de 15 canciones en la que el colombiano explora sonoridades influenciadas por el disco y el funk, sin abandonar la esencia melódica que lo convirtió en una de las voces más reconocibles del pop latino.

"Es un álbum muy divertido. Tiene mucha energía y de él nace el Superior Tour, una gira que actualmente recorre Colombia y que próximamente llegará a México y Centroamérica".

RD en sus planes

Al hablar de los próximos destinos de la gira, el mensaje se dirigió de inmediato al público dominicano.

"Pendiente toda mi gente de República Dominicana porque los voy a estar visitando muy pronto".

No es una promesa cualquiera. República Dominicana ha sido uno de los países donde Medrano ha construido una conexión especial con el público, que ha acompañado su carrera desde sus primeros éxitos.

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Cuando se le comenta que basta escuchar unos segundos de una canción para reconocer su voz, grave, cálida y con una identidad muy particular, sonríe con humildad antes de revelar que nunca imaginó otro destino distinto al de la música.

"Nunca ha existido un plan B. Siempre he estado enamorado de la música y también del performance. Hay muchas formas de hacer música, pero a mí me apasiona escribir, cantar y encontrarme con la gente en los conciertos".

Antes de despedirse, quiso enviar un mensaje a sus seguidores dominicanos.

"Familia bonita de República Dominicana, los saluda su amigo Manuel Medrano desde México. Espero que puedan escuchar Superior, conectar con este álbum, hacerlo parte de su vida y nos vemos muy pronto con el Superior Tour. Los quiero".

Entre recuerdos, música y nuevos proyectos, Manuel Medrano deja claro que sigue disfrutando el camino con la misma ilusión de sus inicios.

La diferencia es que hoy sus canciones cuentan historias más amplias, donde el amor comparte espacio con la gratitud, la vida cotidiana y el crecimiento personal. Y, por lo visto, todavía quedan muchas por escribir.

Cine y la música en su vida Para Medrano, el cine y la música siempre han estado ligado a su propia historia con el arte."Toda la vida he sido un fan del cine iberoamericano, de nuestras películas, de nuestros actores y de nuestras actrices". "Creo que el cine es una de las formas más mágicas del arte y merece cada vez más reconocimiento. Tenemos que seguir apoyando a nuestros directores y a nuestros actores para que continúen naciendo películas maravillosas como "Diarios de motocicleta", "La estrategia del caracol" o las grandes obras de Pedro Almodóvar", expresó.