MarteOvenuS lleva el universo de "Colección de Amor Vol. 2" a The Green Room

El dúo MarteOvenuS presentará por primera vez en vivo las canciones que dan vida a Colección de Amor Vol. 2. ( FUENTE EXTERNA )

MarteOvenuS llevará por primera vez al escenario las canciones de Colección de Amor Vol. 2 con un concierto íntimo que promete una experiencia cercana y emotiva para el público.

El dúo, integrado por Ana Fé y Luis Payán, presentará en vivo este proyecto el próximo viernes 21 de agosto en The Green Room, en Santo Domingo, en una velada concebida para conectar cada tema con la audiencia desde la cercanía, la sensibilidad y la fuerza de la interpretación en directo.

A partir de las 9:00 de la noche, con acceso desde las 7:00 p. m., el dúo presentará por primera vez en vivo las canciones que dan vida a Colección de Amor Vol. 2, en una velada concebida para escucharlas tal como fueron soñadas.

Más que un concierto, será la primera página en vivo de Colección de Amor Vol. 2. Un encuentro para quienes creen que hay canciones que no terminan cuando acaba el último acorde, sino que permanecen habitando la memoria mucho después del silencio.

Las boletas tienen un costo de RD$1,200 (entrada general) y ya se encuentran disponibles a través de Tix.do.