Toque Profundo celebra 37 años de historia con una noche para el rock dominicano
La banda celebrará su aniversario con un concierto especial en Hard Rock Café Santo Domingo, junto a Héctor Aníbal y Pamel como invitados
Treinta y siete años después de su nacimiento, Toque Profundo continúa escribiendo una de las historias más importantes del rock dominicano.
Para celebrar este nuevo aniversario, la legendaria agrupación ofrecerá un concierto especial el próximo sábado 8 de agosto, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, en una noche que reunirá algunos de los temas más representativos de su carrera.
Con una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en la música nacional, la banda subirá al escenario para reencontrarse con su público a través de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que hoy forma parte del cancionero del rock dominicano.
La celebración contará con la participación especial del reconocido actor y cantante Héctor Aníbal, así como del cantante y compositor Pamel, quienes se unirán a la banda en una noche concebida para rendir homenaje a casi cuatro décadas de música, historias y emociones.
Bajo la producción de GDD Productions, el espectáculo promete convertirse en una experiencia inolvidable para los seguidores de Toque Profundo, reafirmando la vigencia de una agrupación que, 37 años después, continúa siendo una referencia obligada dentro del rock hecho en República Dominicana.
Las boletas para asistir a este concierto ya están disponibles a través de tix.do.