Dulcemar lanza una versión en merengue de "En el desierto" junto a Rafely Rosario

Los cantantes Dulcemar y Rafely Rosario lanzan una versión en merengue de En el desierto. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DULCEMAR )

La cantante cristiana Dulce María Nagel, conocida artísticamente como Dulcemar, presentó una nueva versión en merengue de su canción "En el desierto", en colaboración con el merenguero Rafely Rosario.

La artista, residente en Florida, Estados Unidos, explicó que la canción aborda el acompañamiento de Dios durante los momentos de dificultad y señaló que la adaptación al merengue busca ofrecer una nueva propuesta musical para este tema.

El arreglo musical estuvo a cargo de Rafely Rosario, quien participa como artista invitado en la producción.

Dulcemar, oriunda de Jicomé, provincia Valverde, indicó que esta colaboración forma parte de su trabajo dentro de la música cristiana y de su ministerio enfocado en la difusión del mensaje del evangelio.

En su discografía también figuran los temas "Nació un Salvador", "He tocado su manto", "Vía Dolorosa" y "Tu gracia divina".

Como parte de sus próximos proyectos, la cantante informó que tiene previsto grabar canciones en inglés durante 2027. Además, anunció una gira por República Dominicana para presentar nuevo material musical y una nueva edición de su libro "En el desierto 2027".

Trayectoria

Dulcemar creció en Nueva York y concluyó sus estudios en Florida . Cuenta con formación en Comunicaciones y Artes , además de ejercer como cosmetóloga y artista del maquillaje.

creció en y concluyó sus estudios en . Cuenta con formación en , además de ejercer como cosmetóloga y artista del maquillaje. Durante su formación realizó una pasantía en Univisión, donde trabajó como asistente de producción. También ha desempeñado funciones como locutora y productora en radio y televisión.

Actualmente trabaja como asistente de maestra con niños con autismo y otras discapacidades, labor que, según ha señalado, está inspirada en la trayectoria de su madre, Estela Ynés, quien fue docente.