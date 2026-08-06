Lennox, DaniLeigh y La Insuperable lanzan la canción "Island"

DaniLeigh, la Insuperable y Lennox durante el rodaje del video de la canción "Island". ( FOTO CEDIDA POR EL EQUIPO DE LA URBANA LA INSUPERABLE )

Los artistas Lennox, DaniLeigh y La Insuperable presentaron "Island", una colaboración musical disponible en las plataformas digitales junto con su videoclip oficial.

El lanzamiento marca la primera vez que los tres intérpretes trabajan en una misma producción. La canción incorpora elementos de la música urbana y ritmos caribeños, mientras que su contenido hace referencia a destinos de la República Dominicana, entre ellos Punta Cana, La Romana y Samaná.

El tema fue publicado por el sello Paradise Records, en asociación con Symphonic Distribution. La producción estuvo a cargo de Justin James, junto a Jimmy Selecta, JH Beats y Beatz Academy, mientras que la mezcla fue realizada por Crivas.

El videoclip fue filmado en la propiedad Xanadú, en Puerto Plata. La dirección estuvo a cargo de Joey Ciolko, con producción de Margareth Tapia y dirección creativa de Handz Dirty PR. En la producción audiovisual también participó la modelo Zaidy Bello.

Según explicó Justin James, fundador de Paradise Studio y productor del sencillo, la intención del proyecto fue desarrollar una canción inspirada en la identidad del Caribe y reunir artistas de distintos mercados en una misma propuesta musical.

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Lennox , integrante del dúo Zion & Lennox , participa en la colaboración junto a La Insuperable , artista dominicana de música urbana , y DaniLeigh , cantante y compositora estadounidense de ascendencia dominicana.

, integrante del dúo Zion & , participa en la colaboración junto a , artista dominicana de , y , cantante y compositora estadounidense de ascendencia dominicana. Con este lanzamiento, los artistas suman una nueva colaboración dentro de la música urbana, en una producción realizada en República Dominicana y dirigida al mercado internacional.