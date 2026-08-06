Nuevo exponente urbano Luis Brown lanza su álbum "Queliz Forever"

El artista urbano en ascenso Luis Brown lanzó su álbum "Queliz Forever", en honor al recién fallecido productor Maestro Queliz, creador de la mayoría de sus éxitos.

Con un proyecto personal dedicado al legado de Queliz, quien murió trágicamente tras ser herido con un arma blanca en San Pedro de Macorís en mayo de 2026, Brown presenta 13 temas que incluyen colaboraciones con NTG, Rochy, Yaisel LM y Chucky 73.

El disco preserva la esencia del Queliz ya que estuvo involucrado por completo en la producción de cada uno de los temas, que están disponibles en todas las plataformas digitales.

Luis Brown desarrolló un sonido crudo y auténtico, caracterizado por una narrativa incisiva y rimas contundentes que lo convirtieron en una de las voces más prometedoras del trap en español, teniendo como guía al maestro Queliz, cuyo sonido permanecerá por siempre a través de este proyecto que busca rendirle homenaje.

A lo largo de 13 temas, la mixtape incluye colaboraciones clave con NTG en "Illuminati" y "Conmigo", Chucky73 en "Bust Down", Yaisel LM en "Forthy" y Rochy RD en el tema de cierre, "Quiero robarte".

Lista de temas Algo de mí



Illuminati (feat. NTG)



En El Hood



Bust Down (feat. Chucky73)



Conmigo (feat. NTG)



Un rato



4AM



Forthy (feat. Yaisel LM)



Eso jamás



Pana



Muchachita



Queliz Forever



Quiero robarte (feat. Rochy RD)