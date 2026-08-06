Bulin 47 presenta el sencillo "Toy al 100" bajo el sello independiente 47 Music

Foto cedida a Diario Libre por el equipo de trabajo de Bulin 47.

El artista urbano Bulin 47 lanzó "Toy al 100", su más reciente sencillo, a través de su sello independiente 47 Music, disponible desde esta semana en las principales plataformas digitales.

La canción fue escrita por el propio intérprete, Hancel Teodoro Vargas Reynoso, conocido artísticamente como Bulin 47. La producción musical estuvo a cargo de Scott Erickson Acevedo Santana, identificado en la industria como Breyco En Producidera.

Este lanzamiento forma parte de la etapa que el exponente desarrolla bajo una estructura de producción independiente, desde la que gestiona sus proyectos musicales.

Bulin 47 inició su carrera en la música en 2016, luego de alcanzar notoriedad por los videos de comedia que difundía en redes sociales.

Desde entonces ha publicado temas como "Bajo Mundo" y "Mamíferos", este último junto a El Alfa, además de colaborar con artistas como Don Miguelo, Rochy RD, Ceky Viciny y Yomel El Meloso.

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Con "Toy al 100", el cantante suma una nueva producción a su catálogo musical, mientras continúa desarrollando su carrera bajo el sello 47 Music, desde donde distribuye y administra sus lanzamientos.

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