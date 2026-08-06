Yenddi conquista el #1 de la radio con "Soldado engañado" y se une a Joch Entertainment

Yenddi ganó dos discos de oro y uno de platino y entró al mercado en el año 2016 con el tema "Diez segundos". ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido cantautor dominicano Yenddi atraviesa un momento trascendental en su carrera con la acogida de su tema "Soldado engañado", que se ha posicionado en el #1 de la radio en República Dominicana, según Monitor Latino, y a la vez su proyecto artístico pasa a ser manejado por la compañía internacional Joch Entertainment.

La carrera del intérprete será dirigida por el experimentado ejecutivo Jochy Rodríguez, quien ha asumido de inmediato la estrategia de proyección nacional e internacional del artista.

"Alcanzar el primer lugar en Monitor Latino es una gran responsabilidad y una bendición. Es la prueba de que el público está abrazando esta nueva etapa. Con la experiencia de Jochy y todo el equipo de Joch Entertainment vamos a llevar la bachata a todos los escenarios del mundo", expresó Yenddi.

El ganador de dos discos de oro y uno de platino entró al mercado en el año 2016 con el tema "Diez segundos", colaboración vocal y de composición junto a la estrella de la bachata Zacarías Ferreira.

Asimismo, es el creador intelectual de "La Asesina", pieza interpretada también por Ferreira que resultó ganadora del Premio Soberano a la Mejor Bachata del Año y logró un histórico Álbum de Diamante certificado por la RIAA tras alcanzar el estatus de diez veces Platino.

A su firma se suman otros hits radiales del género como "El Intruso", "Los Recuerdos" y "El amor no tuvo la culpa".

Luego de varios años detrás del escenario, el joven cantautor decidió reclamar su espacio propio y transformarse en intérprete con una propuesta de bachata romántica y de despecho que ha calado de manera fulminante en el público.

Su sencillo de despegue vocal, "Yo no he llorado", se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y alcanzando la prestigiosa certificación de Disco de Oro otorgada por la RIAA, indica una nota de prensa.

Posteriormente, lanzó al mercado su aclamado álbum de estudio titulado "46 Meses", un viaje conceptual de temas inéditos sobre el desamor y las heridas de la vida que ya goza de enorme presencia radial en Europa, Centroamérica y la República Dominicana.

A la par de su producción discográfica, el artista continúa acumulando millones de streams individuales mediante canciones que conectan con la realidad del público como "Jugando a ser feliz" y su más reciente corte promocional, "Soldado engañado", tema que hoy lo mantiene en el #1 de la radio dominicana.