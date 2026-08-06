Yiyo Sarante, nuevo artista confirmado para el regreso del Festival Presidente

Foto cedida a Diario Libre por el equipo de trabajo del salsero Yiyo Sarante, el nuevo artista confirmado para el Festival Presidente 2026.

El salsero dominicano Yiyo Sarante fue confirmado este jueves como parte del cartel del Festival Presidente 2026, convirtiéndose en el más reciente artista anunciado por la organización para la nueva edición del evento, que marcará el regreso del principal festival musical de República Dominicana.

Con esta incorporación, la salsa se suma a una programación que reúne diferentes géneros y que, hasta el momento, combina exponentes del merengue, la música urbana, el reguetón y el pop latino.

La organización ha dado a conocer los artistas mediante anuncios sucesivos en los últimos días. El primer nombre confirmado fue el del puertorriqueño Don Omar, una de las principales figuras del reguetón. Posteriormente fueron anunciados los dominicanos Dalvin La Melodía y Milly Quezada, mientras que al día siguiente se confirmó la participación del cantautor Juan Luis Guerra, del urbano boricua Omar Courtz y de la cantante y compositora venezolana Elena Rose.

La inclusión de Yiyo Sarante fortalece la presencia de la música tropical dentro del festival.

El intérprete ha consolidado una trayectoria en la salsa dominicana con temas que han alcanzado amplia difusión en la radio, las plataformas digitales y los escenarios del país, además de mantener una agenda de presentaciones en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina.

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El Festival Presidente, organizado por Cervecería Nacional Dominicana, volverá a celebrarse después de varios años de ausencia. Desde su creación, el evento ha reunido a artistas dominicanos e internacionales y se ha consolidado como uno de los espectáculos musicales de mayor convocatoria en el país, con una propuesta que integra distintos géneros y generaciones.

Aunque la organización continúa reservando parte de la programación, ha adelantado que el cartel seguirá ampliándose en los próximos días con nuevos anuncios. La expectativa se mantiene entre el público a la espera de conocer las demás figuras que participarán en esta edición.