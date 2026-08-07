Dalvin "La Melodía" lanza La Bachata Volvió, su primer álbum de estudio

El proyecto de 13 canciones de Dalvin la Melodía está disponible en todas las plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

El joven cantante dominicano Dalvin "La Melodía" presenta oficialmente "La bachata volvió", su primer álbum de estudio, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

Compuesto por 13 temas, el proyecto representa un nuevo escalón artístico que reafirma el compromiso de Dalvin con la evolución del género, sin perder la esencia romántica y tradicional que ha convertido a la bachata en uno de los ritmos latinos de mayor alcance internacional.

Más que un álbum, "La Bachata Volvió" retrata distintas etapas del amor, el desamor, la nostalgia, la superación y las emociones que forman parte de las relaciones humanas.

Cada canción busca reflejar la madurez artística que el intérprete ha alcanzado durante los últimos años, combinando letras honestas con una producción contemporánea que mantiene viva la identidad de la bachata.

"Este disco representa todo lo que he vivido para llegar hasta aquí. Son canciones que nacieron desde experiencias reales y desde el respeto que siento por la bachata. Quiero que cuando la gente lo escuche, sienta que el género está viviendo un momento especial y que todavía tiene mucho por contar", expresó Dalvin.

El álbum incluye colaboraciones con Las gemelas en los niños, con Tito El Bambino en Así se vende y con El Blachy en Alma Rota, además de una selección de canciones que recorren diferentes matices del género.

Tracklist de "La Bachata Volvió" Los Niños ft. Las Gemelas



Duele



Así Se Vende ft. Tito El Bambino



Qué Fue Lo Que Me Hiciste



IA



Alma Rota ft. El Blachy



Sin Alma y Sin Bandera



Me Dejaste



La Verdadera Mentira



Amor Artesanal



Me Diste La Espalda



Que Seas Feliz



Amnesia

El lanzamiento llega en una etapa decisiva para el artista. En las últimas semanas, Dalvin rompió el récord de ventas del Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico al convertirse en el artista de bachata con la mayor cantidad de boletos vendidos en el menor tiempo para ese recinto.

A esto se suma el anuncio de su primera gira por Estados Unidos, que comenzará el próximo 18 de septiembre en el United Palace de Nueva York y recorrerá importantes ciudades como Nueva Jersey, Boston, Pennsylvania, Connecticut, Orlando, Miami, Atlanta, Chicago, Washington D.C., Dallas y Houston, entre otras.

También fue confirmado para la cartelera del Festival Presidente, que se celebrará en diciembre.

El álbum ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Deezer y el resto de las plataformas digitales.