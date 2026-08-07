Del Super Bowl al Festival Presidente: Katy Perry, la estrella internacional que debutará en RD

La cantante estadounidense Katy Perry en una imagen de su presentación en el cartel del Festival Presidente y otra de su actuación en el festival Rock in Rio 2026 en Lisboa, Portugal. ( EFE/ EPA/ JOSE SENA GOULAO )

Durante años, el nombre de Katy Perry ha figurado entre los artistas que el público dominicano esperaba ver en un escenario local. Esa espera concluirá en diciembre de 2026, cuando la cantante estadounidense se presente por primera vez en República Dominicana como parte del Festival Presidente.

La confirmación llegó de la propia artista. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram anunció su participación en el evento y expresó su entusiasmo por visitar el país.

"¡Estaré cantando en la República Dominicana por primera vez este diciembre! No puedo esperar para cantar y bailar con todos ustedes en el Festival Presidente. ¡Nos vemos en diciembre!", escribió.

Para sus fanáticos, la incorporación de Perry representa la llegada de una de las artistas que definieron el pop internacional desde finales de la década de 2000. Su carrera ha estado marcada por una combinación de éxito comercial, presencia en la cultura popular y una capacidad poco común para convertir canciones en fenómenos globales.

Su irrupción se produjo en 2008 con I Kissed a Girl, un sencillo que alcanzó el primer lugar en varios mercados y la convirtió en una figura central de la música pop. A partir de entonces llegaron Hot N Cold, California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.), The One That Got Away, Part of Me, Roar y Dark Horse, temas que dominaron las listas de reproducción, la radio y las plataformas digitales durante más de una década.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera llegó con el álbum Teenage Dream (2010). La producción igualó un récord que durante más de dos décadas perteneció exclusivamente a Michael Jackson: colocar cinco sencillos de un mismo álbum en el primer lugar del Billboard Hot 100. Perry fue la primera artista femenina en alcanzar esa marca, un logro que consolidó su lugar entre las principales figuras del pop contemporáneo.

Las cifras reflejan el alcance de su carrera. Ha vendido más de 150 millones de discos y sencillos en todo el mundo, supera los 115 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y mantiene una audiencia mensual de más de 90 millones de oyentes en Spotify. También acumula múltiples certificaciones de diamante y decenas de reconocimientos de la industria musical.

Sin embargo, la dimensión de Katy Perry trasciende los números. Su propuesta artística ha estado ligada a espectáculos de gran formato, donde la música convive con la escenografía, el vestuario, los efectos visuales y la narrativa escénica. Esa combinación la ha convertido en una presencia habitual en algunos de los principales festivales internacionales, entre ellos Coachella, Rock in Rio y Lollapalooza.

Otro de los momentos que consolidó su proyección internacional fue su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX, en 2015. Aquella presentación reunió una de las mayores audiencias televisivas del año en Estados Unidos y permanece entre las actuaciones más recordadas en la historia reciente del evento.

Su llegada al Festival Presidente también representa un paso significativo para el propio evento, que históricamente ha reunido a artistas internacionales de distintos géneros y generaciones. La presencia de Perry incorpora al cartel una de las figuras más reconocidas del pop contemporáneo y marca su primera actuación ante el público dominicano.

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Para el público dominicano, diciembre marcará el encuentro con una artista cuya música ha acompañado a varias generaciones y que, después de casi veinte años de carrera internacional, finalmente incluirá a República Dominicana entre las paradas de su trayectoria.