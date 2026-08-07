Karol G le dedica a Feid varias canciones en "No me arrepiento de sentir tanto"

Karol G fue honesta sobre su relación con Feid y lo reveló a la entrevista Rolling Stone. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Karol G volvió a abrir su corazón en su nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto", el cual vino con canciones de despecho, algunas con el ánimo de pasarla bien, pero sobre todo, con referencias e indirectas a su expareja, el también cantante colombiano Feid.

La artista fue honesta y lo reveló a la entrevista Rolling Stone y en algunos podcast donde ha participado.

Carolina Giraldo, nombre real de la reguetonera de 35 años, dijo que estuvo componiendo la producción de de 14 temas durante sus vacaciones en Hawái a finales de 2025, pero no quiso lanzar el disco de manera inmediata para que no fuera vinculado a su estado sentimental.

"Este álbum lleva listo mucho tiempo, pero, sinceramente, no quería que pareciera que estaba explotando una situación personal. No quería que pareciera parte de una campaña de marketing. Era algo muy personal para mí. Tan personal que ni siquiera me sentía preparada para publicarlo", afirmó.

El llamado Ferxxo y la Bichota iniciaron su romance discreto en 2021 luego de colaborar en la canción "Friki", y la ruptura se confirmó el pasado año 2025.

Algunas "pullas"

Desde ya las canciones están hablando. Una de ellas es "Alguien que te amaba", donde la nativa de Medellín se refiere al tema "Verano Rosa", donde canta a dúo con su ahora exnovio.

"Nunca pensé decir lo que te diré hoy, Baby, lo que no se cuida no es eterno. Rompiste todas las promesas de este amor y el verano rosa ahora es un invierno", dice el verso.

Actualmente, la cantante se encuentra en medio de su gira "Viajando por el mundo, TropiTour" por Estados Unidos.

Otra canción que aseguran fue para Feid es "Con Quién Andará?", la cual comienza con un fragmento modernizado del clásico del rock español de 1974 "Porque te Vas" de Jeanette, antes de adentrarse en el reguetón que catapultó a Karol a la fama.

En Después de ti colabora con Greg Gonzalez (vocalista de Cigarettes After Sex), el primer tema del álbum que se compuso tras la separación. "Es que después de ti se me acabó la vida / No aprendo a vivir sin tu compañía".

Con BbY WOW los fans asumen que el"Wow" es una de las expresiones y muletillas más características y repetidas por Feid a lo largo de su carrera.

Otros detalles del disco

"No me arrepiento de sentir tanto" cuenta con colaboraciones con el estadounidense Bruno Mars, el canadiense Drake y los españoles Judeline y Rusowsky.

Con Bruno Mars grabó "Still" y con el rapero canadiense Drake "Ahí".

El resto de canciones del álbum son 'Te llevas To', 'Maybe', 'Bebiendo Lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'For u My lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará' y 'Eclipse'.