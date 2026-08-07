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Katy Perry
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Katy Perry actuará por primera vez en República Dominicana en el Festival Presidente

La cantante anunció en su cuenta oficial de Instagram que actuará en el evento que se celebrará en diciembre.

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    Katy Perry actuará por primera vez en República Dominicana en el Festival Presidente
    Fotografía de archivo de la superestrella del pop estadounidense Katy Perry en Melbourne (Australia). (EFE/EPA/JAMES ROSS)

    La cantante estadounidense Katy Perry confirmó este viernes que formará parte del cartel del Festival Presidente, donde ofrecerá su primera presentación en República Dominicana.

    El anuncio fue realizado por la propia artista a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó su entusiasmo por presentarse por primera vez ante el público dominicano.

    "¡¡Jugando en República Dominicana Por primera vez en diciembre!! No puedo esperar a cantar y bailar con todos ustedes en El Festival Presidente. La preventa comienza el viernes 14 de agosto. ¡Nos vemos en diciembre!", escribió la intérprete.

    Con esta publicación, Perry confirmó su participación en el Festival Presidente, cuya próxima edición se celebrará en diciembre. Hasta el momento, no se han dado a conocer la fecha de su presentación ni otros detalles de la programación.

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    • La artista también informó que la preventa de las boletas para el evento comenzará el viernes 14 de agosto.
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