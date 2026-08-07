Sabrina Estepan transforma una experiencia personal en una canción sobre dignidad y límites
La artista dominicana presenta "Será mejor que no", un tema inspirado en una propuesta que recibió años atrás
La artista dominicana Sabrina Estepan presenta "Será mejor que no", un sencillo inédito que convierte una experiencia profundamente personal en una canción marcada por la sensibilidad, la fuerza y la reflexión.
El tema, compuesto por Celestino Esquerré, nace de una situación que dejó una huella en su trayectoria profesional. Años atrás, mientras desarrollaba su carrera, un superior la citó a una reunión y le planteó convertirse en su amante a cambio de mantener la situación en secreto, indica una nota de prensa.
Tiempo después, aquella experiencia encontró una nueva forma de expresión a través de la música. Con "Será mejor que no", Estepan transforma el episodio en una "interpretación que reivindica la dignidad, el respeto y la libertad de elegir frente a situaciones que pueden vulnerar la integridad de una persona".
La producción estuvo a cargo de Julio Calderón, músico y director musical de Wason Brazobán, quien aporta al sencillo una sonoridad elegante y contemporánea que acompaña la carga emocional de la interpretación.
El lanzamiento incluye además un videoclip dirigido por FETA Agencia Creativa y AFIL, que amplía la narrativa de la canción con una propuesta audiovisual en la que participa el actor y comediante dominicano Miguel Alcántara.
Desde su estreno, el videoclip ha generado interés entre el público y ya supera las 70 mil reproducciones en YouTube.
"Será mejor que no" está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales.