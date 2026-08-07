Sabrina Estepan transforma una experiencia personal en una canción sobre dignidad y límites

"Será mejor que no" de Sabrina Estepan está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

La artista dominicana Sabrina Estepan presenta "Será mejor que no", un sencillo inédito que convierte una experiencia profundamente personal en una canción marcada por la sensibilidad, la fuerza y la reflexión.

El tema, compuesto por Celestino Esquerré, nace de una situación que dejó una huella en su trayectoria profesional. Años atrás, mientras desarrollaba su carrera, un superior la citó a una reunión y le planteó convertirse en su amante a cambio de mantener la situación en secreto, indica una nota de prensa.

Tiempo después, aquella experiencia encontró una nueva forma de expresión a través de la música. Con "Será mejor que no", Estepan transforma el episodio en una "interpretación que reivindica la dignidad, el respeto y la libertad de elegir frente a situaciones que pueden vulnerar la integridad de una persona".

La producción estuvo a cargo de Julio Calderón, músico y director musical de Wason Brazobán, quien aporta al sencillo una sonoridad elegante y contemporánea que acompaña la carga emocional de la interpretación.

El lanzamiento incluye además un videoclip dirigido por FETA Agencia Creativa y AFIL, que amplía la narrativa de la canción con una propuesta audiovisual en la que participa el actor y comediante dominicano Miguel Alcántara.

Desde su estreno, el videoclip ha generado interés entre el público y ya supera las 70 mil reproducciones en YouTube.

"Será mejor que no" está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales.