Tempo inicia nueva etapa tras alianza con Noah Assad y Rimas Entertainment

El rapero puertorriqueño Tempo inicia una nueva etapa en su carrera tras concretar una alianza con Noah Assad. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero puertorriqueño Tempo inicia una nueva etapa en su carrera tras concretar una alianza con Noah Assad y Rimas Entertainment, compañía que adquirió su catálogo musical anterior en una negociación que marca un nuevo capítulo para el artista y su trayectoria dentro del rap latino.

Esta compañía musical se han convertido en una de las estructuras más influyentes de la música urbana latina.

La compañía puertorriqueña, fundada y dirigida por Assad, es responsable del manejo y desarrollo de figuras como Bad Bunny, Eladio Carrión, Arcángel, Mora, Jowell & Randy y otros artistas que han llevado el sonido latino a escenarios internacionales.

Como parte de esta etapa, Tempo presenta "No Te Sientas Mal", un tema de rap en el que aborda su reciente firma y responde a quienes han cuestionado su camino en la música.

El sencillo funciona como adelanto de sus próximos proyectos discográficos: Tempo Es Tempo 5, un EP de cinco canciones que estará disponible el 14 de agosto, y Tempo Es Tempo 6, también compuesto por cinco temas, cuyo lanzamiento está previsto para el 4 de septiembre.

Lista de los mejores raperos

Reconocido como uno de los principales exponentes del rap en español, Tempo fue incluido por Billboard en el puesto número 17 de la lista de Los 50 Mejores Raperos en Español de Todos los Tiempos. Su carrera incluye producciones como "Game Over", "New Game" y "Buddhas Family", además del proyecto Free Tempo, que alcanzó el sexto lugar en la lista Top Latin Albums de Billboard.

A lo largo de su trayectoria, Tempo se destacó por sus enfrentamientos líricos y por un estilo basado en la narrativa, la técnica y la composición. Sus letras y su forma de interpretar el rap lo convirtieron en una figura influyente dentro de la evolución del género urbano en español.

Más allá de su música, la carrera de Tempo también ha estado marcada por diferentes etapas personales y profesionales que han puesto a prueba su capacidad de adaptación. Con nuevos proyectos en camino, el artista apuesta por continuar desarrollando su legado y conectando con su público a través de nuevas producciones.