Retro Jazz anuncia concierto para celebrar 15 años de trayectoria musical

Retro Jazz celebra sus 15 años con un concierto especial en el Teatro Nacional, acompañado por una orquesta de 30 músicos. ( SUMINISTRADA POR PENGBIAN SANG. )

La agrupación dominicana Retro Jazz anunció que ya están a la venta las boletas para su concierto Retro Jazz 15 años: Gala del Cancionero Dominicano, el cual tendrá lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional el sábado 10 de octubre.

En estos 15 años, Retro Jazz ha producido cuatro álbumes (Jazzeando el Cancionero Dominicano, Volúmenes 1 al 4), los cuales han sido claves para consolidar su lugar como un referente en la música contemporánea del país.

Su primer disco recibió el prestigioso Premio Soberano 2014 al Álbum del Año, siendo la primera producción de jazz en obtener este galardón.

Los conciertos de lanzamiento de estas cuatro producciones han reunido a miles de personas en escenarios emblemáticos como la Plaza España de Santo Domingo y los Jardines del Teatro Nacional, un hito sin precedentes para el jazz en el país. Además, su música ha cruzado fronteras al participar en importantes festivales de América Latina.

Celebración por todo lo alto

Bajo el lema "15 años jazzeando el corazón dominicano", la agrupación promete una celebración por todo lo alto. Contará con el respaldo de una orquesta de 30 músicos, bajo la dirección del maestro Junior Basurto, así como con la participación de varios destacados artistas invitados.

Pengbian Sang, director y bajista de la agrupación, comentó con entusiasmo: "Estamos sumamente felices y orgullosos de celebrar estos 15 años. Ha sido una trayectoria ardua, difícil y laboriosa, pero llena de satisfacciones y logros. Hemos tenido el privilegio de contar con el apoyo de un público fiel que ha ido creciendo. Estamos trabajando en los arreglos orquestales para el concierto y la verdad es que tenemos la seguridad de que ofreceremos un espectáculo del cual se hablará por mucho tiempo".

Además de Sang, integran la agrupación la reconocida vocalista Laura Rivera, el pianista y vocalista Álvaro Dinzey, el percusionista Edgar Molina, el baterista Guy Frómeta, el saxofonista Eliezer Paniagua y el guitarrista Melvin Rodríguez.

A tomar en cuenta

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, Centro de Servicios CCN de Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.