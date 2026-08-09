Eddy Herrera lleva su música a nuevos escenarios en su gira internacional

El cantante llevó su música a Cajamarca, Nazca, Ica, Ayacucho y Arequipa, en Perú, antes de continuar por Colombia y Guatemala. ( SUMINISTRADA POR EL ARTISTA. )

Tras recorrer el mundo con su éxito global viral "Tu eres ajena", Eddy Herrera, está listo para continuar con la intensa gira internacional con la que le sigue dando calor a su público.

Luego de cinco conciertos en Perú, país que se disfrutó de inicio a fin cada performance de Herrera en las ciudades de Cajamarca, Nazca, Ica, Ayacucho y Arequipa, el cantante sigue imparable y listo para seguir con la gira por Itagüí, Antioquia, Casanare y Quetzaltenango, Guatemala.

"Una de las cosas que más disfruto es poder llevar mi música en vivo a toda mi gente querida de otros países, es un sentimiento que no sé cómo explicar. Cada vez que estoy en uno de esos grandes escenarios y veo como mi música sigue trascendiendo de generación en generación y ver familias completas cantando y bailando mi repertorio, es algo que sigue siendo mágico", expresó el artista.

Éxito en Perú

Indetenible, así ha sido este año para "El galán del merengue", que en los últimos años ha saboreado un ascenso en su carrera, que ha fortalecido aún más su presencia internacional.

Esta gira, que culmina a finales de este mes de agosto con los conciertos en Cartagena, Colombia y Palma de Mallorca, España, es una confirmación del impacto de Eddy Herrera en estos territorios como uno de los máximos representantes del merengue.

"Este año ha sido maravilloso, y aún faltan muchas cosas bonitas en las que estamos trabajando. Yo tengo un público muy fiel, con el que siempre estaré agradecido y comprometido en darles siempre lo mejor de mi proyecto", destacó.

Próximos pasos

A su regreso a República Dominicana, el cantautor se alista para darle calor a la radio nacional y trabajar con todo lo nuevo en lo que se ha mantenido trabajando de forma paralela.