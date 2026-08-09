Latin Music Tours llega a sus "bodas de plata" en Punta Cana

Miriam Cruz y Toño Rosario, dos de las figuras destacadas de la música tropical dominicana, durante una presentación en la que compartieron escenario. ( SUMINISTRADA POR LOS ARTISTAS )

El Latin Music Tours celebra este año su 25 aniversario, con una edición que se realizará del 14 al 16 de agosto en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

El evento, uno de los de mayor trayectoria en la industria del entretenimiento dominicano, reunirá a miles de visitantes procedentes de distintos países, con una participación internacional cercana al 70%, según indicó el productor ejecutivo, Fernando Quezada.

De acuerdo con Quezada, alrededor del 60% de los asistentes llegará desde Puerto Rico, mientras que el 10% restante proviene de Estados Unidos, México y Colombia.

Agenda del evento

La celebración comenzará el viernes 14 de agosto con la tradicional Cena Blanca, amenizada por El Blachy, Miriam Cruz, Sexappeal y Toño Rosario.

El sábado 15, la jornada continuará con un Pool Party al mediodía, protagonizado por La Insuperable y Los Kompa. En la noche, subirán al escenario del Salón Fillmore los artistas Omega, Elvis Martínez y Dalvin La Melodía, con un recorrido por el merengue, la bachata y la música urbana.

Latin Music Tours 2026 contará con la producción técnica de CERODB, empresa dirigida por Jorge Fernández, encargada de la producción audiovisual, sonido, iluminación, pantallas LED, estructuras y logística técnica del evento.