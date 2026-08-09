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Latin Music Tours Punta Cana
Latin Music Tours Punta Cana

Latin Music Tours llega a sus "bodas de plata" en Punta Cana

La celebración contará con una variada agenda de actividades, incluyendo conciertos de artistas reconocidos como, Miriam Cruz, Toño Rosario, Elvis Martínez y Omega, entre otros

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    Latin Music Tours llega a sus bodas de plata en Punta Cana
    Miriam Cruz y Toño Rosario, dos de las figuras destacadas de la música tropical dominicana, durante una presentación en la que compartieron escenario.
    (SUMINISTRADA POR LOS ARTISTAS)

    El Latin Music Tours celebra este año su 25 aniversario, con una edición que se realizará del 14 al 16 de agosto en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

    El evento, uno de los de mayor trayectoria en la industria del entretenimiento dominicano, reunirá a miles de visitantes procedentes de distintos países, con una participación internacional cercana al 70%, según indicó el productor ejecutivo, Fernando Quezada.

    De acuerdo con Quezada, alrededor del 60% de los asistentes llegará desde Puerto Rico, mientras que el 10% restante proviene de Estados Unidos, México y Colombia.

    Agenda del evento

    La celebración comenzará el viernes 14 de agosto con la tradicional Cena Blanca, amenizada por El Blachy, Miriam Cruz, Sexappeal y Toño Rosario.

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    El sábado 15, la jornada continuará con un Pool Party al mediodía, protagonizado por La Insuperable y Los Kompa. En la noche, subirán al escenario del Salón Fillmore los artistas Omega, Elvis Martínez y Dalvin La Melodía, con un recorrido por el merengue, la bachata y la música urbana.

    • Latin Music Tours 2026 contará con la producción técnica de CERODB, empresa dirigida por Jorge Fernández, encargada de la producción audiovisual, sonido, iluminación, pantallas LED, estructuras y logística técnica del evento.
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