Famosos se unen al clamor de solidaridad tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia

Fotografías de archivo de los cantantes colombianos Shakira y Maluma, quienes se pronunciaron tras el terremoto ocurrido en Colombia. ( ARCHIVO EFE )

Colombia enfrenta una de las jornadas más dolorosas de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes distintas regiones del país y dejó, de acuerdo con los balances provisionales conocidos hasta ahora, más de un centenar de fallecidos y decenas de heridos.

El sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó graves daños en varias localidades del occidente y centro del territorio colombiano.

El movimiento telúrico, registrado durante la mañana, se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, donde se reportaron edificaciones afectadas, colapsos y daños en distintas infraestructuras. Las labores de búsqueda y rescate continúan mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños y trabajan para localizar a posibles personas atrapadas.

Ante la dimensión de la emergencia, numerosas figuras del entretenimiento colombiano recurrieron a sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas, acompañar a las familias afectadas y llamar a la población a mantenerse unida.

Shakira: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra"

Una de las primeras artistas en pronunciarse fue Shakira. La cantante barranquillera dedicó un mensaje a sus compatriotas y manifestó su preocupación por las familias que atraviesan momentos de angustia.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", expresó la artista.

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La intérprete también hizo un llamado a la unidad y pidió a los colombianos mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades para poder brindar ayuda de manera efectiva.

" toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", añadió.

Su mensaje rápidamente se convirtió en una de las principales muestras de solidaridad de las celebridades con el país en medio de la emergencia.

J Balvin y Maluma llaman a ayudar

J Balvin también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de fuerza a los colombianos afectados por el terremoto.

"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas", expresó el cantante, quien además manifestó su disposición de movilizarse para contribuir con las labores de ayuda.

Maluma, por su parte, compartió un mensaje cargado de pesar por la tragedia y extendió un abrazo a los familiares de las víctimas.

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"Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar", escribió el artista.

Posteriormente, el intérprete de "Hawái" utilizó sus historias de Instagram para compartir información relacionada con los canales oficiales de ayuda, con el propósito de facilitar que sus seguidores puedan realizar aportes a los damnificados.

Camilo y Sebastián Yatra también reaccionan

Camilo fue otra de las figuras que manifestó públicamente su preocupación. El cantante contó que había conversado con personas cercanas que vivieron el terremoto y que esas conversaciones lo habían dejado profundamente afectado.

"Qué susto y qué dolor", escribió en sus historias de Instagram.

El artista también mostró interés en conocer las necesidades concretas que surjan durante la emergencia para poder contribuir de la manera más útil posible.

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Sebastián Yatra, igualmente, expresó su solidaridad con las personas afectadas y acompañó su mensaje con corazones en los colores de la bandera colombiana, como símbolo de respaldo a su país.

Ricardo Montaner ofrece apoyo a través de su fundación

Desde fuera de Colombia, el cantante Ricardo Montaner también quiso sumarse a las muestras de solidaridad.

El artista puso a disposición de sus seguidores el perfil de su fundación, The House Project, para canalizar donaciones destinadas a ayudar a las personas que perdieron sus viviendas como consecuencia del terremoto.

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De esta manera, las redes sociales de reconocidos artistas se han convertido durante las primeras horas de la tragedia en espacios para acompañar a las víctimas, difundir información y promover iniciativas de ayuda.

Marc Anthony también se expresó sobre la tragedia en Colombia.

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Colombia se moviliza tras la tragedia

Mientras continúan las labores de rescate, ciudadanos, organismos de emergencia y autoridades trabajan para atender a las comunidades más golpeadas por el terremoto.

La magnitud del desastre ha provocado daños importantes en varias ciudades y mantiene en alerta a buena parte del país. En algunas zonas, la dificultad de acceso y los problemas de comunicación complican las tareas de evaluación y rescate.

ha provocado en varias ciudades y mantiene en a buena parte del país. En algunas zonas, la dificultad de acceso y los problemas de comunicación complican las tareas de evaluación y rescate. En medio de la incertidumbre, el mensaje que se repite entre las figuras públicas que se han pronunciado es el mismo: acompañar a las familias de las víctimas, mantenerse unidos y canalizar la ayuda a través de vías oficiales.

La emergencia continúa en desarrollo y el balance de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las zonas más afectadas.