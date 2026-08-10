Katy Perry revela la fecha de su presentación en el Festival Presidente

La cantante Katy Perry durante su actuación en Rock in Rio 2015 en Río de Janeiro, Brasil. La cantante se presentará por primera vez en Santo Domingo en el marco del Festival Presidente. ( SHUTTERSTOCK )

Katy Perry reveló la fecha en la que se presentará en el Festival Presidente, información que hasta el momento no había sido anunciada públicamente por la organización del evento.

La artista estadounidense compartió en su página web que formará parte del esperado festival, que se celebrará en Santo Domingo, y confirmó que su presentación tendrá lugar el 12 de diciembre.

Perry también adelantó que la preventa de entradas comenzará el próximo 14 de agosto, ofreciendo así a sus seguidores una de las primeras informaciones oficiales sobre el proceso para adquirir boletos para su espectáculo.

La intérprete de éxitos como "Roar", "Firework" y "Dark Horse" se suma al destacado cartel de artistas nacionales e internacionales que participarán en esta edición del Festival Presidente.

Entre los nombres más destacados que ya han sido anunciados figuran el puertorriqueño Don Omar y el dominicano Juan Luis Guerra, dos de las grandes figuras de la música latina.

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La participación de Katy Perry representa uno de los principales atractivos del festival, que volverá a reunir en Santo Domingo a importantes exponentes de la música nacional e internacional.