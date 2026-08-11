Alejandro Sanz y Eden Muñoz unen sus voces en "Yo era poesía"

El tema surgió a partir de un encuentro casual entre Alejandro Sanz y Eden Muñoz en Miami. ( EFE )

Alejandro Sanz presentó el pasado 7 de agosto "Yo era poesía", su nuevo sencillo en colaboración con el cantautor y productor mexicano Eden Muñoz, una canción que combina la sensibilidad lírica del artista español con elementos característicos de la música mexicana.

El tema surgió a partir de un encuentro casual entre ambos músicos en Miami. Durante una estancia de Muñoz en la ciudad, los artistas improvisaron un pequeño estudio en la casa de Sanz, donde, acompañados por el productor Richi López al teclado, Sanz en la guitarra y ambos al frente de las voces, compusieron la letra y la música de la canción en Miami Beach.

Desde ese primer momento, los artistas identificaron el carácter especial de la composición y decidieron reservarla hasta encontrar el momento adecuado para presentarla al público.

"Yo era poesía" sobresale por su propuesta lírica y por el homenaje que rinde al poeta romántico español Gustavo Adolfo Bécquer. La canción toma como punto de partida las célebres "Rimas" de Bécquer y reinterpreta de manera contemporánea una de sus frases más conocidas: "¿Qué es poesía?... Poesía... eres tú".

La composición incorpora así una mirada renovada sobre el concepto de poesía y lo mezcla con el sello autoral de Alejandro Sanz y una marcada identidad mexicana. Uno de sus elementos distintivos es el acordeón, incluido como un gesto de admiración y respeto hacia México y su tradición musical.

Para Eden Muñoz, la colaboración representa una experiencia especialmente significativa dentro de su trayectoria musical.

"Una de las experiencias más bonitas que me ha dado la música. Coincidir, conectar y compartir el arte sigue siendo el sentido de por qué seguir", expresó el artista mexicano.

Con "Yo era poesía", Alejandro Sanz y Eden Muñoz convierten un encuentro espontáneo entre músicos en una colaboración que une dos sensibilidades y tradiciones musicales alrededor de la palabra, la poesía y la canción.

7 de agosto Alejandro Sanz presentó su nuevo sencillo "Yo era poesía", una espectacular colaboración junto al reconocido cantautor y productor mexicano Eden Muñoz.

"Yo era poesía" nació de un encuentro casual en Miami. Aprovechando una estancia de Eden Muñoz en la ciudad, se improvisó un pequeño estudio en la propia casa de Alejandro Sanz.

En una atmósfera de absoluta complicidad artística, con el productor Richi López al teclado, Sanz en la guitarra y ambos artistas sumando sus voces, compusieron la letra y música de este tema en Miami Beach.

Desde su nacimiento, Alejandro Sanz y Eden Muñoz supieron que se trataba de una obra muy especial; un sencillo de enorme peso emocional que se reservó celosamente esperando el momento perfecto para ver la luz.

"Yo era poesía" destaca por ser un bellísimo ejercicio de lírica que incluye un homenaje al poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer.

"Yo era poesía" es una audaz actualización contemporánea de las Rimas de Bécquer. En la canción, la definición de la poesía le da una vuelta de tuerca inteligente a su frase más famosa: "¿Qué es poesía?... Poesía... eres tú". La canción fusiona el inconfundible sello poético de Sanz con un color marcadamente mexicano, integrando el acordeón como un tributo de amor y respeto hacia México y su rica tradición musical.

En palabras de Eden Muñoz, participar junto a Sanz en esta canción ha sido "una de las experiencias más bonitas que me ha dado la música. Coincidir, conectar y compartir el arte sigue siendo el sentido de por qué seguir".

El video de la canción, rodado en Madrid el pasado mes de junio bajo la dirección del realizador Gus Carballo, refleja a la perfección el calado poético de la canción, un video clip de corte casi minimalista y donde el protagonismo recae en la personalidad de los dos artistas y un original uso de la tecnología digital.

Desde su debut en 1991 con "Viviendo Deprisa" y hasta su más reciente álbum "Y ahora que?" (nominado a los Premios Grammy 2026 y ganador de 2 Latin Grammy), Alejandro Sanz ha consolidado un legado sin precedentes en la música en español.

Con más de 25 millones de discos vendidos, múltiples Discos de Platino y el hito de ser el artista español más galardonado de la historia con 24 Latin GRAMMYs y 4 GRAMMYs, Sanz continúa expandiendo sus fronteras creativas.

Tras el rotundo éxito de su última gira mundial "¿Y ahora que?", y su constante activismo social junto a organizaciones como Greenpeace y Save The Children, el madrileño reafirma con "Yo era poesía" su vigencia y su capacidad infinita de emocionar, esta vez estrechando aún más sus lazos con el público de México y toda Latinoamérica.

El lanzamiento de "Yo era poesía" coincide con el final de su espectacular gira española con todas las localidades agotadas, anticipo de una nueva visita al continente americano a partir del mes de octubre.