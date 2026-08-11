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Dalvin La Melodía
Dalvin La Melodía

Dalvin "La Melodía" amplía su gira por Estados Unidos con nuevas fechas

La gira incorporará por primera vez las ciudades de Connecticut, Orlando y Hollywood

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    Dalvin "La Melodía" amplía su gira por Estados Unidos con nuevas fechas
    El bachatero dominicano Dalvin "La Melodía". (CEDIDA POR DALVIN "LA MELODÍA")

    El bachatero dominicano Dalvin "La Melodía" amplió el calendario de su primera gira por Estados Unidos, luego de anunciar nuevas presentaciones en Boston, Nueva York, Connecticut, Orlando y Hollywood, Florida.

    El cantante realizará una segunda función en Boston el viernes 25 de septiembre, en el Lynn Auditorium, y una tercera presentación en Nueva York el viernes 2 de octubre, en el United Palace.

    La gira también incorporará por primera vez las ciudades de Connecticut, Orlando y Hollywood, Florida, con presentaciones en el Premier Theater at Foxwoods, el Kia Center y el Hard Rock Live, respectivamente.

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    Infografía

    Las nuevas fechas son:

    • 25 de septiembre: Boston, Massachusetts — Lynn Auditorium.
    • 2 de octubre: Nueva York, Nueva York — United Palace.
    • 8 de octubre: Connecticut — Premier Theater at Foxwoods.
    • 15 de octubre: Orlando, Florida — Kia Center.
    • 16 de octubre: Hollywood, Florida — Hard Rock Live.

    Los boletos para las nuevas funciones están disponibles a través de las plataformas de cada recinto. La preventa también se encuentra habilitada en dalvinlamelodiausa.com.

    Carrera en expansión

    El anuncio se produce tras el lanzamiento de La bachata volvió, primer álbum de estudio de Dalvin "La Melodía", estrenado el pasado 6 de agosto. El disco contiene 13 canciones y forma parte del repertorio que el artista presentará durante la gira.

    Dalvin "La Melodía" fue anunciado recientemente como uno de los artistas que se presentarán en el Festival Presidente, a celebrarse en diciembre el el Estadio Olímpico.

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