Dominicano hace historia y se corona como primer ganador de "Operación Triunfo Estados Unidos"

Wander Santana hizo historia al convertirse en el primer ganador de "Operación Triunfo Estados Unidos". ( TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DEL CONCURSO REALIZADO POR TELEMUNDO )

El talento dominicano volvió a imponerse en un gran escenario internacional. A sus 23 años, Wandy Santana se consagró como el primer ganador de "Operación Triunfo Estados Unidos", luego de superar la gran final de la competencia y alzarse con un premio de 100 mil dólares.

La victoria marca un punto de inflexión en la carrera del joven intérprete, quien antes de llegar a esta plataforma ya había comenzado a construir experiencia en concursos televisivos de talento.

En 2021, Santana formó parte de la primera temporada de "The Voice Dominicana", experiencia que antecedió su regreso, cinco años después, a un escenario de alcance internacional.

Su participación en "Operación Triunfo Estados Unidos" también adquirió una dimensión especial por el peso de la franquicia en la historia de la música popular en España. El programa fue, entre otras cosas, el escenario en el que David Bisbal comenzó a proyectar su carrera, tras obtener el segundo lugar en la primera edición de "Operación Triunfo", celebrada en 2001.

Desde la primera gala de la versión estadounidense, Santana dejó claro que su apuesta artística no se limitaría a la interpretación convencional. El dominicano consiguió uno de los cupos para ingresar a la Academia después de presentarse ante un jurado integrado por David Bisbal, Ximena Sariñana y Ana Bárbara.

Para conquistar su lugar en la competencia, eligió "La quiero a morir", composición del francés Francis Cabrel, una canción que también alcanzó una notable popularidad en República Dominicana gracias a la versión en merengue popularizada por Sergio Vargas.

Santana decidió apartarse de la lectura tradicional del tema y llevarlo hacia un terreno sonoro distinto. Su interpretación comenzó con sobriedad, pero progresivamente ganó intensidad hasta desembocar en una propuesta en la que confluyeron elementos de salsa, merengue house y rap.

La presentación adquirió, además, un marcado componente de identidad personal. En el segmento rapeado, el artista hizo referencia a su propia participación en el programa y reivindicó sus raíces cibaeñas, incorporando a la interpretación elementos que trascendían la mera ejecución vocal para convertirla en una declaración de identidad.

Aquella actuación no solo le abrió las puertas de la Academia, sino que estableció desde el comienzo una de las características que definirían su recorrido en la competencia: la capacidad de combinar distintos lenguajes musicales sin desprenderse de sus raíces.

De "The Voice Dominicana" a la consagración

A partir de entonces, Santana fue avanzando gala tras gala hasta convertirse en uno de los protagonistas de la competencia y alcanzar la instancia decisiva.

Su recorrido culminó en la gran final, donde consiguió imponerse y escribir su nombre como el primer ganador de "Operación Triunfo Estados Unidos".

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El triunfo no representa únicamente la obtención de un premio económico. Para Santana, supone la culminación de un proceso que comenzó antes de esta competencia, encontró un primer capítulo televisivo en "The Voice Dominicana" y ahora alcanza una nueva dimensión tras su consagración en una plataforma internacional.

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