¿Quiénes son Fineta Records, los artistas que se suman al Festival Presidente 2026?

Nassim Dina y Limbano Sánchez integran Fineta Records, los más recientes confirmados para el Festival Presidente 2026. ( IMAGEN DE ARCHIVO TOMADA DEL INSTAGRAM DE @FINETARECORDS )

El regreso del Festival Presidente continúa tomando forma y, con cada nuevo anuncio, amplía el espectro de una cartelera concebida para reunir distintas generaciones, géneros y expresiones de la música dominicana y mundial.

A la programación de la edición 2026 se incorpora Fineta Records, colectivo dominicano liderado por Nassim Dina y Limbano Sánchez, cuya propuesta se ha distinguido por recuperar el valor del vinilo, la cultura de los encuentros musicales y una selección sonora profundamente vinculada con las raíces del Caribe.

La incorporación fue anunciada este lunes por Cervecería Nacional Dominicana, organizadora del festival, que regresará en diciembre de 2026 después de nueve años de ausencia. La nueva edición representa el retorno de una de las plataformas musicales más emblemáticas de República Dominicana, cuya última entrega se celebró en 2017.

¿Quiénes son Fineta Records?

Más que una agrupación musical en el sentido tradicional, Fineta Records funciona como un colectivo de curaduría y celebración sonora. Su identidad se construye alrededor de la selección musical, los formatos de encuentro y una manera particular de reivindicar sonidos que forman parte del patrimonio bailable del Caribe.

El proyecto, encabezado por Nassim Dina y Limbano Sánchez, ha encontrado una de sus principales expresiones en los llamados "Finetazos", encuentros al aire libre en los que el vinilo ocupa un lugar central y la música se convierte en el eje de una experiencia colectiva.

Su propuesta transita por la salsa, el merengue y otros ritmos caribeños, estableciendo puentes entre distintas generaciones y recuperando una estética asociada a la cultura de los discos de vinilo. El resultado es una experiencia que combina memoria musical, baile y una mirada contemporánea sobre las sonoridades afrolatinas.

La presencia de Fineta en escenarios de relevancia comenzó a adquirir mayor visibilidad antes de su llegada al Festival Presidente. En 2025, el colectivo fue invitado especial de la Buena Vista Orchestra durante su presentación en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

En esa ocasión fue descrito como una representación de una nueva generación de la curaduría musical en el Caribe, con una propuesta fresca y conectada con las raíces afrolatinas.

Aquella participación también resultó significativa por el contexto: Fineta compartió escenario con músicos vinculados al legado del Buena Vista Social Club, estableciendo un diálogo entre la tradición del son cubano y una nueva forma dominicana de aproximarse a la música de raíz caribeña.

La inclusión de Fineta Records introduce una particularidad dentro del cartel del Festival Presidente. Mientras buena parte de los nombres anunciados corresponde a artistas con carreras consolidadas en los grandes circuitos internacionales, el colectivo representa una escena que ha crecido desde espacios alternativos, encuentros al aire libre y una relación directa con la cultura del baile y la música seleccionada en formato físico.

Su llegada al festival, por tanto, amplía la lectura de lo que puede ser una representación de la música dominicana en una plataforma de esta magnitud.

Fineta no llega únicamente con un repertorio: lleva consigo una forma de entender la fiesta, una cultura de selección musical y una reivindicación de géneros que han atravesado generaciones. El vinilo, en ese contexto, deja de ser un objeto de colección para convertirse nuevamente en protagonista de la experiencia sonora.

Una cartelera que apuesta por la diversidad

La presencia de Fineta Records se suma a una programación que hasta el momento reúne una combinación de importantes figuras dominicanas y estrellas internacionales.

Entre los nombres anunciados figuran el puertorriqueño Don Omar, señalado como uno de los primeros artistas confirmados; el colombiano Beéle; el bachatero Dalvin La Melodía; la merenguera Milly Quezada; el cantautor dominicano Juan Luis Guerra; la estadounidense Katy Perry; el salsero Yiyo Sarante; la cantante y compositora Elena Rose y el artista urbano Omar Courtz.

La variedad de la cartelera permite anticipar un festival que apuesta por la convivencia de diferentes lenguajes musicales: desde el merengue y la salsa hasta la bachata, el pop latino y la música urbana, con una representación internacional que amplía el alcance de la celebración.

El regreso del Festival Presidente ya había sido anunciado como una nueva etapa para una plataforma que históricamente ha funcionado como punto de encuentro entre el talento dominicano y grandes figuras de la música internacional. Cervecería Nacional Dominicana confirmó que la edición 2026 se celebrará en diciembre, después de una pausa de nueve años.

Fineta, de los "Finetazos" al gran escenario

Para Fineta Records, la llegada al Festival Presidente supone, en ese sentido, algo más que una nueva presentación.

Los " Finetazos ", concebidos como encuentros donde confluyen música, baile y cultura del vinilo , han permitido al colectivo construir una identidad reconocible dentro de la escena dominicana.

", concebidos como encuentros donde confluyen música, baile y cultura del , han permitido al colectivo construir una reconocible dentro de la escena dominicana. Su incorporación a uno de los festivales musicales de mayor tradición del país coloca esa propuesta ante una audiencia mucho más amplia y la inserta en una celebración de dimensión nacional e internacional.

El contraste resulta particularmente interesante: un proyecto que nació alrededor de la experiencia cercana y comunitaria de la música seleccionada en vinilo ahora formará parte de un espectáculo concebido para congregar a decenas de miles de personas.