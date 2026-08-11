Romeo Santos anuncia la creación de la Fundación Los Santos para apoyar a niños con autismo

Romeo Santos durante un evento con los medios en el 2018. ( ARCHIVO EFE )

Romeo Santos anunció la creación de la Fundación Los Santos, una organización filantrópica que tendrá como objetivo apoyar a niños con autismo y a sus familias mediante el acceso a recursos, oportunidades educativas, apoyo para el desarrollo e iniciativas comunitarias.

La fundación fue desarrollada durante varios años y nace a partir de la experiencia personal de Santos como padre de un niño con autismo. Según explicó el artista, ese proceso lo llevó a identificar la necesidad de ampliar el acceso a información, servicios y redes de apoyo para las familias que atraviesan situaciones similares.

"Esta fundación es profundamente personal para mí", expresó Santos mediante una nota de prensa compartida con Diario Libre. "Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días".

De acuerdo con los datos más recientes de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años ha sido identificado con autismo. Estas cifras reflejan la necesidad de contar con recursos y sistemas de apoyo disponibles para los niños y sus familias.

A través de la Fundación Los Santos, Santos busca destinar recursos a organizaciones y programas que trabajen en áreas relacionadas con el autismo. Entre las primeras líneas de acción estarán las subvenciones, las alianzas con otras entidades y el respaldo a iniciativas educativas y comunitarias.

Los proyectos iniciales contemplan centros de recursos para familias, programas educativos y actividades orientadas al desarrollo social de los niños, además de colaboraciones con escuelas y organizaciones comunitarias.

La fundación también contará con una contribución personal de Santos y organizará encuentros privados, por invitación, con líderes y personas interesadas en apoyar su misión.

La creación de la Fundación Los Santos representa la primera plataforma filantrópica pública de esta escala impulsada por Santos. Sin embargo, el cantante señaló que las donaciones y el apoyo a distintas causas benéficas han formado parte de su vida privada durante años.

"Durante años, he querido crear algo que pudiera marcar una diferencia real, no solo para mi propia familia, sino también para muchas otras que enfrentan circunstancias similares", afirmó Santos.

Más

La organización enfocará sus primeros esfuerzos en generar condiciones que permitan a los niños con autismo y a sus familias acceder a mayores recursos y oportunidades, con la intención de establecer una estructura de apoyo que pueda mantenerse a largo plazo.

Leer más Romeo Santos cumple 45 años y lo celebra con una publicación que desata reacciones en las redes