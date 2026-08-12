El error en vivo que arruinó el triunfo del dominicano en Operación Triunfo Estados Unidos

El error en vivo que arruinó la final de Operación Triunfo Estados Unidos sucedió luego que se dejara a la vista el nombre del ganador antes de que la presenatdora lo anunciara. ( CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEO DE TELEMUNDO )

La gran final de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos prometía uno de esos momentos televisivos construidos alrededor de la expectativa: cuatro finalistas, un público pendiente de la decisión y una última pausa antes de conocer al artista que se llevaría el título y el premio de 100.000 dólares.

Pero cuando la tensión debía alcanzar su punto máximo, un inesperado error de realización terminó revelando el desenlace antes de tiempo.

En los minutos finales de la gala, conducida por Natalia Téllez, una de las cámaras enfocó parte del escenario donde se encontraba el jurado. Lo que parecía un plano más dentro de la transmisión terminó convirtiéndose en el detalle que desbarató el suspenso de la noche.

En el suelo, junto a la zona del escenario, podía verse el cheque gigante correspondiente al premio de 100,000 dólares. El problema era imposible de disimular: el documento ya llevaba impreso, con letras claramente visibles, el nombre de Wandy Santana, el cantante dominicano que minutos después sería anunciado oficialmente como ganador.

Todavía no dieron el premio y ya tenían ahí el cheque con el nombre puesto, este concurso ha sido una completa vergüenza por no decir otra cosa.#OperaciónTriunfoUSA pic.twitter.com/ZHViR0i0AT — Kevin Lora (@Kevshou11) August 11, 2026

El ganador quedó al descubierto antes del anuncio

El descuido no pasó inadvertido para los espectadores. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron capturas del momento y señalaron que el nombre del vencedor había quedado expuesto cuando todavía faltaban varios minutos para que se produjera el anuncio oficial.

La situación resultó todavía más evidente dentro del propio escenario. David Bisbal, integrante del jurado y encargado de sostener el trofeo destinado al ganador, dirigió una mirada hacia el cheque al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

El gesto del cantante español fue interpretado por los espectadores como una reacción de sorpresa ante el evidente fallo de realización.

Lo que debía ser uno de los secretos mejor guardados de la noche terminó, así, convertido en una revelación accidental frente a las cámaras.

A pesar del error, la producción mantuvo el desarrollo previsto de la ceremonia. Natalia Téllez continuó con el guion y, minutos después, pronunció oficialmente el nombre de Wandy Santana como ganador de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos.

De esta manera, el cantante dominicano terminó levantando el trofeo y celebrando una victoria que, aunque oficialmente se conoció al final de la gala, para buena parte de la audiencia ya había dejado de ser un misterio.

El episodio generó una curiosa paradoja televisiva: el momento que debía concentrar toda la emoción y la incertidumbre de la final quedó parcialmente desactivado por un elemento que nunca debió aparecer en pantalla.

El dominicano que se llevó el título

La noche terminó con la consagración de Wandy Santana , quien se convirtió en el ganador de esta primera edición del formato en Estados Unidos y obtuvo el premio de 100.000 dólares .

, quien se convirtió en el de esta primera edición del formato en Estados Unidos y obtuvo el premio de . Para el artista dominicano, el triunfo representa el cierre de un recorrido marcado por las presentaciones ante el público, la evaluación del jurado y la competencia con los demás finalistas.

Sin embargo, la victoria quedará ligada a uno de los descuidos más llamativos de la gala: el nombre del ganador apareció en pantalla antes de que la conductora pudiera pronunciarlo.

Así, la final de Operación Triunfo Estados Unidos encontró su desenlace en medio de una mezcla inesperada de celebración y polémica. Wandy Santana consiguió el título, pero el gran secreto de la noche ya había sido revelado accidentalmente por la propia transmisión.