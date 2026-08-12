Mesa de Diálogo por el Autismo resalta apoyo de Romeo Santos a niños con la condición

Romeo Santos presentó la Fundación Los Santos como una organización surgida de un propósito profundamente personal. ( EFE )

La Mesa de Diálogo por el Autismo valoró la decisión del cantante y compositor dominicano- estadounidense Romeo Santos, "El Rey de la Bachata", de crear en Estados Unidos la Fundación Los Santos, una iniciativa dirigida a apoyar a niños con autismo y sus familias.

La entidad consideró de especial importancia que Santos haya compartido públicamente que es padre de un niño con autismo, porque entiende que una figura con su proyección internacional puede contribuir a generar mayor conciencia sobre la condición y las necesidades que afrontan millones de familias.

La declaración fue ofrecida por el periodista y activista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, quien entiende que el anuncio trasciende el ámbito artístico por la influencia internacional alcanzada por Santos durante su carrera.

"Una voz tan potente como la de Romeo Santos, con su influencia en el mundo, viene a dar nuevas esperanzas a esta realidad. Hablar desde una experiencia que toca a su propia familia contribuye a la concienciación y puede ayudar a que muchas personas comprendan mejor las necesidades de quienes viven con la condición", expresó.

Quiroz observó que en los ámbitos político, empresarial, deportivo y artístico existen figuras que también conocen de cerca esta realidad a través de sus hijos o familiares. En ese sentido, planteó que quienes decidan compartir voluntariamente sus experiencias pueden hacer una contribución importante a la visibilidad, la inclusión y la búsqueda de mejores respuestas para esta población.

La Fundación Los Santos

Romeo Santos presentó la Fundación Los Santos como una organización surgida de un propósito profundamente personal y orientada a crear mejores oportunidades para niños con autismo y sus familias.

Según la información divulgada con motivo de su lanzamiento, la entidad procura facilitar apoyo personalizado, recursos y oportunidades que favorezcan el desarrollo, el aprendizaje y la inclusión de los niños, además de proporcionar herramientas y acompañamiento a sus familias.

La fundación informó que durante años Santos había respaldado distintas causas de manera discreta y privada y que ahora esa misión cuenta con un nombre y una plataforma concebida para generar un impacto duradero.

La iniciativa contempla apoyar programas educativos y de desarrollo social, establecer alianzas con organizaciones y respaldar escuelas, centros de recursos y proyectos comunitarios vinculados a esta población.

Las necesidades de las familias dominicanas

La Mesa aprovechó el anuncio para llamar nuevamente la atención sobre las dificultades que persisten en República Dominicana, mientras las familias esperan que los alcances de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista se traduzcan plenamente en servicios y respuestas concretas.

Quiroz recordó que haber contribuido, junto a organizaciones, padres, madres y especialistas, a los esfuerzos que condujeron a la aprobación de esa legislación le permitió conocer de cerca las necesidades que enfrentan las familias.

Entre las prioridades citó las evaluaciones y diagnósticos oportunos, acceso a terapias, cobertura de la seguridad social, atención especializada en salud, inclusión educativa y formación de docentes, además de espacios adecuados para el deporte, la recreación y la participación social.

La escasez de especialistas y los costos de la atención privada continúan siendo obstáculos importantes.

En neurología pediátrica, una consulta privada puede alcanzar los RD$7,000, con casos en los que no se acepta seguro médico y períodos de espera que pueden rondar los 45 días.

La situación también es compleja en psiquiatría pediátrica. El país cuenta con apenas 19 especialistas en esa área, mientras una consulta privada puede costar entre RD$4,000 y RD$8,000, con esperas que pueden extenderse hasta dos meses.

A esos gastos se suman las intervenciones que muchos niños requieren de manera continua. Una sesión de menos de una hora de terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional o habilidades sociales puede alcanzar los RD$2,500. Cuando se indican varias sesiones por semana, el costo mensual puede resultar inalcanzable para una familia de bajos ingresos.

"Estas cifras tienen un rostro humano. Hay madres y padres que cada semana tienen que decidir cómo conseguir el dinero para una terapia, una consulta o una evaluación.

En muchos hogares no estamos hablando de gastos ocasionales, sino de atenciones que los niños necesitan durante períodos prolongados", indicó Quiroz.

La Mesa manifestó especial preocupación por numerosas madres que llevan prácticamente solas la responsabilidad del cuidado de sus hijos y que, en algunos casos, permanecen desempleadas o tienen dificultades para conservar un trabajo debido a las consultas, terapias y demandas de acompañamiento cotidiano.

Para la organización, esa realidad evidencia la necesidad de que la respuesta al autismo no descanse principalmente sobre la capacidad económica de cada hogar.

"Una madre sin empleo y con un hijo que necesita varias terapias a la semana sencillamente no puede asumir sola esos costos. Ahí es donde el Estado, la seguridad social y las políticas públicas tienen que ofrecer respuestas", señaló.

El peso de una voz internacional

La Mesa destacó que el involucramiento de Romeo Santos adquiere una dimensión particular por el alcance de su carrera.

La influencia de Romeo está respaldada por una carrera de alcance mundial, primero como líder y vocalista de Aventura y luego como solista. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples Premios Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro y otros reconocimientos de la industria, además de establecer marcas certificadas por Guinness World Records.

Sus giras han recorrido Estados Unidos, América Latina y Europa, con presentaciones multitudinarias y fechas agotadas en importantes escenarios. Ese alcance internacional y su capacidad de conectar con millones de seguidores dimensionan el impacto de su decisión de sumar su voz y su plataforma al apoyo de los niños con autismo y sus familias.