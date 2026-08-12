Romeo Santos revela el diagnóstico de uno de sus hijos y convierte su experiencia en una causa

Foto de archivo del cantautor dominicano Romeo Santos durante un concierto en Santo Domingo. ( EFE/ORLANDO BARRÍA )

Romeo Santos decidió abrirse sobre uno de los aspectos más íntimos de su vida familiar y compartir una experiencia que, según sus propias palabras, cambió profundamente su manera de ver determinadas realidades.

Durante una entrevista en el programa Today, el reconocido bachatero reveló que uno de sus cinco hijos, hoy de cinco años, recibió un diagnóstico de autismo cuando tenía apenas dos años. El cantante describió a su hijo como un "niño hermoso" y explicó que conocer el diagnóstico representó para él y su esposa un momento de profunda reflexión.

Santos aseguró que la experiencia despertó en ambos una nueva conciencia sobre las dificultades que enfrentan muchas familias que tienen hijos dentro del espectro autista, especialmente aquellas que cuentan con menos recursos.

"Fue una epifanía", expresó el artista al referirse al momento en que comprendieron que su situación también podía servir para mirar más allá de su propia familia.

"Si nosotros estamos enfrentando estos desafíos, solo puedo imaginar lo que la mayoría de las familias con niños y familiares dentro del espectro deben estar enfrentando", señaló durante la entrevista.

Santos también habló de algunos de los obstáculos que, de acuerdo con su experiencia, pueden encontrar las familias en este proceso, entre ellos el acceso a programas educativos adecuados, servicios especializados y la cobertura de las compañías de seguros.

Una experiencia personal que se convirtió en una causa

A partir de esta vivencia nació una inquietud que llevó al intérprete de Propuesta Indecente a involucrarse de manera más activa en la búsqueda de apoyo para otras familias.

Así surgió Los Santos Foundation, una iniciativa que Romeo Santos está impulsando con el propósito de generar conciencia sobre el autismo y contribuir a que niños y familias puedan acceder a información, recursos y oportunidades.

El cantante explicó que conocer de cerca los retos que implica acompañar a un niño dentro del espectro lo motivó a utilizar su plataforma para ayudar a quienes atraviesan circunstancias similares, pero quizá no cuentan con las mismas posibilidades.

La intención, según dejó entrever, no es presentar el diagnóstico como un camino marcado únicamente por las dificultades, sino promover una red de apoyo en la que las familias puedan encontrar orientación y sentirse acompañadas.

Con esta nueva faceta, Santos muestra un lado distinto al del artista que durante años ha conquistado escenarios alrededor del mundo.

Esta vez, su voz busca poner atención sobre una realidad que toca de cerca a su propia familia y que, al mismo tiempo, afecta a muchas otras.

"Es solo el principio de, con suerte, ayudar a muchos", afirmó.