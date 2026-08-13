Alejandro Fernández se presentará en Punta Cana el 26 de septiembre
El concierto será producido por ABR Productions y se realizará en las instalaciones de Bahía Príncipe Hotels & Resorts
El cantante mexicano Alejandro Fernández se presentará el sábado 26 de septiembre de 2026 en las instalaciones de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, en Punta Cana, como parte de una producción a cargo de ABR Productions, empresa dirigida por el empresario Jean Carlo Restrepo.
El espectáculo reunirá parte del repertorio que Fernández ha desarrollado a lo largo de más de tres décadas de carrera, con canciones vinculadas a los géneros mariachi, ranchera y pop latino. Entre los temas que forman parte de su repertorio se encuentran "Me Dediqué a Perderte", "Canta Corazón" y "Me Nace del Corazón".
De acuerdo con Restrepo, la realización del concierto responde también al interés de ampliar la programación de espectáculos internacionales en la zona este del país y aprovechar la infraestructura turística de Punta Cana para este tipo de eventos.
"Punta Cana es hoy el destino turístico más importante del Caribe y uno de los más relevantes de Latinoamérica. Desde ABR Productions asumimos el compromiso de desarrollar una cartelera de espectáculos de clase mundial que esté a la altura de ese posicionamiento", señaló Restrepo.
Sobre las boletas
Las boletas estarán disponibles en cuatro categorías: Front Fila 3 y 4, con un precio de US$600; Front Fila 5 y 6, US$300; VIP Bloques 1 y 2, US$185, y General Zone, US$110.
- Como parte de la oferta para quienes deseen combinar el concierto con una estadía en Punta Cana, Bahía Príncipe Hotels & Resorts dispondrá de paquetes de alojamiento desde RD$5,573 por noche en habitación doble, con una estadía mínima de tres noches. La promoción contempla la estadía gratuita de un niño de 2 a 12 años por habitación y aplica en varios de sus hoteles de la zona.
- Las boletas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de UEPA Tickets.
Restrepo adelantó además que ABR Productions prepara nuevos anuncios para lo que resta de 2026 y una programación de eventos internacionales para 2027, con el objetivo de ampliar la oferta de entretenimiento en Punta Cana.