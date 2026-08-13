Alejandro Fernández se presentará en Punta Cana el 26 de septiembre

Fotografía de archivo del cantante mexicano Alejandro Fernández en concierto. ( EFE/ ORLANDO BARRÍA )

El cantante mexicano Alejandro Fernández se presentará el sábado 26 de septiembre de 2026 en las instalaciones de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, en Punta Cana, como parte de una producción a cargo de ABR Productions, empresa dirigida por el empresario Jean Carlo Restrepo.

El espectáculo reunirá parte del repertorio que Fernández ha desarrollado a lo largo de más de tres décadas de carrera, con canciones vinculadas a los géneros mariachi, ranchera y pop latino. Entre los temas que forman parte de su repertorio se encuentran "Me Dediqué a Perderte", "Canta Corazón" y "Me Nace del Corazón".

De acuerdo con Restrepo, la realización del concierto responde también al interés de ampliar la programación de espectáculos internacionales en la zona este del país y aprovechar la infraestructura turística de Punta Cana para este tipo de eventos.

"Punta Cana es hoy el destino turístico más importante del Caribe y uno de los más relevantes de Latinoamérica. Desde ABR Productions asumimos el compromiso de desarrollar una cartelera de espectáculos de clase mundial que esté a la altura de ese posicionamiento", señaló Restrepo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/alejandro-fernandez-en-un-concierto-31bac4b0.jpg El cantante Alejandro Fernández durante un concierto realizado en México. (EFE/Alonso Cupul)

Sobre las boletas

Las boletas estarán disponibles en cuatro categorías: Front Fila 3 y 4, con un precio de US$600; Front Fila 5 y 6, US$300; VIP Bloques 1 y 2, US$185, y General Zone, US$110.

Como parte de la oferta para quienes deseen combinar el concierto con una estadía en Punta Cana, Bahía Príncipe Hotels & Resorts dispondrá de paquetes de alojamiento desde RD$5,573 por noche en habitación doble, con una estadía mínima de tres noches. La promoción contempla la estadía gratuita de un niño de 2 a 12 años por habitación y aplica en varios de sus hoteles de la zona.

Las boletas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de UEPA Tickets.

Restrepo adelantó además que ABR Productions prepara nuevos anuncios para lo que resta de 2026 y una programación de eventos internacionales para 2027, con el objetivo de ampliar la oferta de entretenimiento en Punta Cana.

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