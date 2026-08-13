José Antonio Rodríguez presenta "Como un bolero", un encuentro con la poesía y la canción

El cantautor dominicano José Antonio Rodríguez regresa a los escenarios con "Como un bolero", una propuesta musical que busca colocar nuevamente la palabra, la poesía y el pensamiento en el centro de la canción dominicana. ( SUMINISTRADA POR EL ARTISTA. )

El cantautor dominicano José Antonio Rodríguez regresa a los escenarios con "Como un bolero", una propuesta musical que busca colocar nuevamente la palabra, la poesía y el pensamiento en el centro de la canción dominicana.

El espectáculo tendrá dos únicas funciones, los días 3 y 10 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en el Café Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde el artista presentará una experiencia íntima que combinará parte de su repertorio más conocido con nuevas composiciones.

"Como un bolero" toma su nombre de uno de los temas más emblemáticos de Rodríguez y propone un encuentro cercano con el público, sustentado en la música, la memoria y la fuerza de las letras.

Propuesta artística íntima

La propuesta artística ha sido concebida con una línea creativa, colorida e íntima, en la que el autor apuesta por recuperar el protagonismo de la palabra dentro de la canción y por presentar una puesta en escena acorde con su trayectoria.

El concierto contará con la dirección musical de Alex Mansilla y la participación de músicos de reconocida trayectoria. David Vásquez estará a cargo del bajo, Otoniel Nicolás de la percusión y Ronny Cruz del teclado.

El repertorio incluirá canciones emblemáticas de José Antonio Rodríguez junto con nuevas composiciones, en un formato diseñado para favorecer la cercanía entre el artista y los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/copia-de-img5594-9752c0a6.jpg El cantautor José Antonio Rodríguez ha recibido el aplauso del público en anteriores presentaciones. (SUMINISTRADA POR LA OFICINA DEL ARTISTA)

La producción también contempla invitados sorpresa y el respaldo de equipos técnicos de alto nivel para acompañar una presentación que pretende ofrecer una experiencia centrada en la música y en el contenido de las canciones.

"Este tipo de puestas busca recordar el valor del talento con oficio y profundidad en la escena cultural dominicana. Queremos que la letra ocupe el centro de la escena", expresó Rodríguez al referirse al concepto del espectáculo.

Las boletas para "Como un bolero" están disponibles a través de la plataforma de boletería del Teatro Nacional.

Una carrera marcada por la canción

José Antonio Rodríguez Duvergé nació en La Romana y comenzó su trayectoria musical en la década de los setenta, cuando formó parte de agrupaciones como Onda 73, Los Paymasí y Grupo Módulo.

Su carrera como compositor e intérprete tomó fuerza en los años siguientes y le permitió alcanzar importantes reconocimientos dentro y fuera del país. En 1984 obtuvo el primer lugar en el Festival de la Canción organizado por la Asociación de Músicos de la República Dominicana.

Dos años después alcanzó reconocimiento internacional al conquistar el primer lugar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, en 1986, con la canción "Para quererte".

Desde entonces, Rodríguez ha desarrollado una trayectoria vinculada a la composición, la interpretación y la producción musical, con una discografía que incluye nueve producciones realizadas en República Dominicana.

En sus trabajos discográficos ha contado con arreglos y producciones de reconocidos músicos, entre ellos Juan Luis Guerra, Gonzalo Rubalcaba, Manuel Tejada, Jorge Taveras, Alex Mansilla y Miguel Núñez.

Sus canciones han trascendido generaciones

La obra de José Antonio Rodríguez también ha alcanzado una dimensión importante a través de otros intérpretes. Sus composiciones han sido grabadas o interpretadas por artistas nacionales e internacionales como Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, Sergio Vargas, Milly Quezada, Olga Tañón, Emmanuel, Leonardo Favio, Basilio y Los Tres Reyes, entre otros.

Esta trayectoria como compositor le ha permitido mantener una presencia constante en la música dominicana, al tiempo que sus canciones han llegado a públicos de diferentes generaciones y países.

El regreso a los escenarios con "Como un bolero" representa así una nueva oportunidad para reencontrarse con una parte significativa de su repertorio y, al mismo tiempo, presentar composiciones que forman parte de su etapa creativa actual.

Del arte a la gestión cultural

La trayectoria de Rodríguez también incluye una amplia experiencia en la gestión cultural. Entre 2012 y 2016 se desempeñó como ministro de Cultura de la República Dominicana, desde donde impulsó cerca de 400 proyectos vinculados con el desarrollo y la promoción de las expresiones culturales.

Posteriormente asumió funciones como embajador y delegado permanente de República Dominicana ante la UNESCO, desde donde participó en procesos relacionados con la preservación y promoción del patrimonio cultural dominicano.

Durante esa etapa contribuyó a los esfuerzos que llevaron a la declaratoria del merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Ahora, desde el escenario, el cantautor retoma una de sus principales facetas: la de intérprete y creador. "Como un bolero" plantea un encuentro con una obra construida durante décadas y con una nueva etapa artística que mantiene como eje la canción de autor.

Las dos funciones en el están previstas para el 3 y el 10 de septiembre, a las 8:30 de la noche, con un formato que apuesta por la cercanía, la calidad musical y el peso de las letras.

Para Rodríguez, el regreso representa también una oportunidad de compartir con el público una propuesta en la que la experiencia acumulada, las nuevas canciones y los temas que forman parte de su historia convergen en un mismo escenario.

"Como un bolero" se presenta así como una celebración de la canción y de una carrera que ha transitado por la interpretación, la composición, la producción y la gestión cultural, con la palabra como uno de sus principales puntos de encuentro con el público.