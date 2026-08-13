Danny Ocean se suma a la cartelera del Festival Presidente 2026

El cantante venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, alias Danny Ocean, durante la 19ª edición del Festival Mares Vivas en Matosinhos (Portugal) el 19 de julio de 2026. ( EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO )

La mezcla musical del Festival Presidente 2026 continúa tomando forma con la incorporación del cantante, compositor y productor venezolano Danny Ocean, quien se suma a una cartelera que apuesta por reunir distintas generaciones y estilos de la música latina.

El intérprete de "Me Rehúso" llegará al escenario dominicano con una propuesta que transita entre el pop latino, los sonidos urbanos y la electrónica.

A lo largo de su carrera, Ocean ha logrado posicionarse internacionalmente con canciones como "Dembow", "Fuera del Mercado", "Vuelve" y "Mónaco", consolidando una audiencia que trasciende Latinoamérica.

Su incorporación refuerza el carácter diverso de esta edición del Festival Presidente, que hasta el momento reúne a figuras internacionales y dominicanas de diferentes géneros y generaciones.

Entre los nombres anunciados figuran el puertorriqueño Don Omar, la estrella estadounidense Katy Perry, quien actúa el sábado 12 de diciembre; el colombiano Beéle, el dominicano Juan Luis Guerra junto a 4.40, la merenguera Milly Quezada, Yiyo Sarante, Omar Courtz, Elena Rose, Dalvin La Melodía y el colectivo Fineta Records.

El regreso de una plataforma emblemática

El Festival Presidente regresará en 2026 después de nueve años de ausencia. Su última edición se realizó en 2017 y contó con artistas como Ricky Martin, Justin Timberlake, Bad Bunny y Ozuna, además de importantes figuras dominicanas.

La nueva edición está prevista para diciembre en Santo Domingo y es presentada por Cervecería Nacional Dominicana a través de su marca Presidente, con producción de SD Concerts. La organización ha planteado esta nueva etapa como una plataforma que, además de la música, busca integrar cultura, entretenimiento, tecnología y nuevas experiencias para el público.

El regreso del festival también tiene una dimensión económica y cultural. De acuerdo con Cervecería Nacional Dominicana, el evento busca generar impacto en sectores como el turismo, la gastronomía, los servicios y la economía creativa, además de contribuir al posicionamiento del país como destino para grandes eventos.

La cartelera continuará ampliándose a través de los canales oficiales de Cerveza Presidente. También quedan por conocerse los detalles definitivos sobre las fechas, la venta de boletas y las experiencias que acompañarán esta nueva edición.