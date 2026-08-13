Lorens Salcedo llega con "Nuevas Fuerzas" a la Sala Manuel Rueda este 15 de agosto

Lorens Salcedo posa sonriente en una imagen de archivo compartida por su equipo de trabajo. ( SUMINISTRADA POR EQUIPO DE LORENS SALCEDO )

La cantante, adoradora y vocal coach dominicana Lorens Salcedo dará inicio este sábado 15 de agosto de 2026 a su "Nuevas Fuerzas Tour", con un concierto en la Sala Manuel Rueda, en Santo Domingo.

La presentación, pautada para las 7:30 de la noche, marcará una nueva etapa en la carrera artística y ministerial de Salcedo, quien ha concebido este espectáculo como una celebración de la fe, la adoración y la renovación espiritual.

El concepto de "Nuevas Fuerzas", inspirado en la promesa bíblica "Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas", también da nombre a su más reciente lanzamiento musical.

Con esta propuesta, la artista busca compartir un mensaje de esperanza y recordar que, aun en medio del cansancio, las dificultades y la incertidumbre, siempre hay razones para volver la mirada hacia Dios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-92437-am-1-00e34a39.jpeg La cantante cristiana Lorens Salcedo. ( COMPARTIDA POR EL EQUIPO DE LA CANTANTE)

Bajo la producción de Sky Music productions, este concierto contará además con la participación de artistas invitados, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

Te puede interesar La artista cristiana Lorens Salcedo estrena su sencillo "Mi alma adorará"

Reconocimiento a Marianela Sánchez

Durante el concierto también será reconocida la soprano dominicana Marianela Sánchez , destacada figura del canto lírico nacional , quien tiene amplia trayectoria como intérprete y formadora de nuevas generaciones de artistas, la misma fue maestra de Lorens.

, destacada figura del , quien tiene amplia trayectoria como intérprete y formadora de nuevas generaciones de artistas, la misma fue maestra de Lorens. "Nuevas Fuerzas Tour" representa el comienzo de una nueva etapa para Lorens Salcedo, quien continúa desarrollando su propuesta artística y ministerial a través de la música.