Ney Nilo: una deuda pendiente de Acroarte con la balada dominicana

Ney Nilo marcó a varias generaciones con su voz y sus canciones, pero su trayectoria permanece entre las grandes historias de la música dominicana que aún esperan una distinción institucional. ( CDBABY )

En toda institución dedicada a preservar la memoria artística de un país llega un momento en que debe mirar hacia atrás para corregir las omisiones del pasado.

Ese momento parece haber llegado para la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), cuya misión ha sido, durante más de cuatro décadas, reconocer los aportes más significativos de la cultura y el espectáculo dominicanos a través de los Premios Soberano.

Uno de los nombres que con mayor frecuencia aparece cuando se habla de artistas olvidados por la premiación es el del cantautor dominicano Ney Nilo, nacido en Navarrete bajo el nombre de Manuel Modesto Cabrera Salas.

Dueño de una voz privilegiada de tenor lírico y autor de canciones que marcaron a toda una generación, logró conquistar al público con éxitos como Paloma dime por qué, Te estoy amando, La carta, Balada para mi país y Te quiero más.

Durante las décadas de los años ochenta y noventa realizó una intensa carrera artística, ofreciendo cientos de conciertos dentro y fuera del país, especialmente en los Estados Unidos.

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Gran aporte a la música romántica dominicana

Sin embargo, mientras sus canciones permanecían en la memoria colectiva de los dominicanos, el reconocimiento institucional nunca llegó.

Diversos medios especializados han señalado que Ney Nilo figura entre los artistas de gran éxito popular que nunca obtuvieron un Premio Soberano ni un reconocimiento equivalente por su trayectoria, pese a su innegable aporte a la música romántica dominicana.

Es importante aclarar que los Premios Soberano evalúan principalmente la labor artística realizada durante un período anual específico.

No obstante, el propio reglamento contempla reconocimientos no competitivos, como el Premio al Mérito, el Soberano Especial y el Gran Soberano, precisamente para honrar trayectorias excepcionales que trascienden una temporada artística.

Reparar una omisión histórica

Por esa razón, la petición de un reconocimiento para Ney Nilo no debe interpretarse como un reclamo contra quienes sí han sido premiados, sino como una invitación a reparar una omisión histórica.

Ningún galardón puede cambiar el pasado, pero sí puede enviar un poderoso mensaje de justicia cultural: que el talento auténtico nunca prescribe y que la memoria artística de una nación debe ser incluyente.

La historia demuestra que Acroarte ha sabido reconocer, en diferentes momentos, trayectorias que merecían un homenaje especial, otorgando distinciones extraordinarias a figuras de diversas disciplinas.

Esa práctica evidencia que la institución posee los mecanismos necesarios para honrar a artistas cuya influencia supera los límites de una competencia anual.

En el caso de Ney Nilo, además de su legado musical, existe un componente profundamente humano. Un derrame cerebral sufrido en 2003 limitó considerablemente su carrera artística y, aunque intentó regresar a los escenarios años después, su estado de salud lo mantuvo alejado de la vida pública.

Precisamente por ello, un reconocimiento en vida tendría un valor simbólico mucho mayor que cualquier homenaje póstumo. Sería un acto de gratitud nacional hacia un artista que entregó su voz y su sensibilidad a varias generaciones de dominicanos.

Las instituciones culturales también construyen historia mediante los gestos que deciden realizar. Reconocer a Ney Nilo significaría reivindicar a toda una generación de baladistas dominicanos que contribuyeron a fortalecer la identidad musical del país y que, en muchos casos, no recibieron el respaldo institucional que su obra merecía.

Por ello, este llamado respetuoso va dirigido a la directiva de Acroarte y al comité de los Premios Soberano.

Revisar la trayectoria de Ney Nilo y otorgarle un reconocimiento especial sería un acto de justicia artística, de sensibilidad institucional y de respeto a la memoria cultural dominicana.

Los premios engrandecen a quienes los reciben, pero también engrandecen a quienes saben reconocer, aunque sea con retraso, a los verdaderos sembradores del arte.

Porque las grandes voces pueden silenciarse con el paso de los años, pero las canciones que nacen del corazón jamás dejan de cantar en la memoria de un pueblo.