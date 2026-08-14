Calvin Harris es confirmado para el Festival Presidente 2026

Una actuación del Dj Calvin Harris. Este viernes 14 de agosto fue confirmado para el Festival Presidente 2026. ( EFE/KIKO HUESCA )

"República Dominicana... El que faltaba. Calvin Harris llega este diciembre a Festival Presidente 2026". Con este mensaje, la organización del Festival Presidente confirmó la incorporación del DJ y productor británico a la cartelera de la próxima edición del evento.

La llegada de Calvin Harris coloca al reconocido artista escocés entre los nombres internacionales que formarán parte del festival, que regresará a República Dominicana en diciembre de 2026. El anuncio fue recibido con expectativa por los seguidores de la música electrónica y de la trayectoria de uno de los productores que ha marcado la evolución del pop y la música dance durante las últimas dos décadas.

Nacido como Adam Richard Wiles en Dumfries, Escocia, en 1984, Harris construyó su carrera bajo un nombre artístico que terminó convirtiéndose en una referencia dentro de la escena electrónica internacional. Su trabajo como DJ, cantante, compositor y productor le ha permitido trascender el circuito de la música electrónica para convertirse en uno de los nombres habituales de las listas de éxitos.

Harris debutó discográficamente en 2007 con I Created Disco, álbum que incluyó canciones como "Acceptable in the 80s" y "The Girls", ambas con presencia en las listas británicas.

Dos años después publicó Ready for the Weekend, producción que alcanzó el primer puesto de la lista de álbumes del Reino Unido y consolidó su posición en la industria musical. El disco incluyó temas como "I'm Not Alone", "Ready for the Weekend" y "Flashback".

Su reconocimiento internacional alcanzó otra dimensión con 18 Months, publicado en 2012. El álbum reunió una sucesión de sencillos que tuvieron amplia repercusión, entre ellos "Bounce", "Feel So Close", "Let's Go" y "Sweet Nothing".

Harris ha desarrollado una extensa labor como compositor y productor para otros artistas. Entre sus colaboraciones destacan trabajos junto a Kylie Minogue, Sophie Ellis-Bextor, Dizzee Rascal, Florence Welch y Cheryl Cole.

Uno de los momentos más relevantes de esa etapa llegó con Rihanna y "We Found Love", canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales de ambos artistas y que contribuyó a ampliar todavía más el alcance de Harris fuera de la música electrónica.

Una gran trayectoria

La trayectoria de Calvin Harris también ha estado vinculada a los principales festivales y escenarios de música electrónica del mundo. Su capacidad para combinar elementos de la electrónica con estructuras propias del pop le permitió desarrollar un sonido reconocible y mantener una presencia constante en las principales listas musicales.

también ha estado vinculada a los y escenarios de del mundo. Su capacidad para combinar elementos de la electrónica con estructuras propias del le permitió desarrollar un sonido reconocible y mantener una presencia constante en las principales listas musicales. Su impacto dentro de la industria también se ha reflejado en los rankings especializados. Actualmente ocupa el puesto número 22 en la clasificación de los 100 mejores DJs elaborada por DJ Mag.

En 2018, además, Forbes lo situó como el DJ con mayores ingresos del año, con una recaudación estimada de 48 millones de dólares.