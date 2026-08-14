Festival Presidente 2026: ¿cuánto cuestan las boletas y quién canta cada día?

Juan Luis Guerra será la atracción del viernes y Katy Perry la del sábado en el Festival Presidente 2026. ( EFE )

Ya hay fecha para volver a vivir la experiencia del Festival Presidente. La esperada edición 2026 se celebrará los días 11 y 12 de diciembre, con dos jornadas de música, entretenimiento y actividades para disfrutar dentro y fuera de los escenarios.

Y si ya estás pensando en cómo asegurar tu entrada, toma nota: las boletas comenzarán a venderse este viernes 14 de agosto, con distintas etapas de preventa y descuentos especiales para clientes de Visa y Scotiabank.

Las boletas: cuándo y cómo comprarlas

La venta se realizará exclusivamente a través de tuboleta.com.do y comenzará con una serie de preventas antes de abrirse al público general.

Viernes 14 de agosto : Preventa Visa Scotiabank . Los clientes con tarjetas Visa Scotiabank tendrán acceso exclusivo desde las 6:00 p. m. del viernes 14 hasta la 1:00 p. m. del sábado 15 de agosto, o hasta agotar existencias. Durante esta etapa tendrán 15 % de descuento .

: . Los clientes con tarjetas tendrán acceso exclusivo desde las 6:00 p. m. del viernes 14 hasta la 1:00 p. m. del sábado 15 de agosto, o hasta agotar existencias. Durante esta etapa tendrán . Sábado 15 y domingo 16 de agosto : Preventa Scotiabank . Desde la 1:00 p. m. del sábado 15 y durante el domingo 16, la preventa estará disponible para clientes de todo el portafolio de tarjetas Scotiabank , también con 15 % de descuento y hasta agotar existencias.

: . Desde la 1:00 p. m. del sábado 15 y durante el domingo 16, la estará disponible para clientes de todo el portafolio de tarjetas , también con y hasta agotar existencias. Lunes 17 de agosto : Preventa Visa . El turno será para los clientes con tarjetas Visa de cualquier banco, quienes podrán acceder a un 10 % de descuento hasta agotar las boletas disponibles para esta etapa.

: . El turno será para los clientes con tarjetas de cualquier banco, quienes podrán acceder a un hasta agotar las disponibles para esta etapa. Después llegará la venta general, prevista para mediados de la semana y abierta a todo el público a través de tuboleta.com.do.

Una boleta para los dos días

Una de las novedades de esta edición es que las entradas se venderán en combos con acceso a las dos jornadas del festival, los días 11 y 12 de diciembre.

Habrá tres categorías para elegir según el tipo de experiencia que quieras vivir: Combo Gradas, Combo Terreno y Combo Terreno VIP. Los precios de preventa parten desde RD$3,900.

Pero el Festival Presidente 2026 no se quedará solo en los conciertos. La propuesta incluye espacios de entretenimiento, activaciones de marcas, opciones gastronómicas y diferentes experiencias pensadas para que el público pueda disfrutar durante toda la jornada.

¿Quiénes estarán en el escenario?

La música será la gran protagonista de esta edición y la cartelera ya está definida para cada jornada. El viernes 11 de diciembre subirán al escenario Juan Luis Guerra 4.40, Calvin Harris, Beéle, Danny Ocean, Milly Quezada, Chiquito Team Band, Fineta, La Más Doll, Leo RD y Arlene MC.

La fiesta continuará el sábado 12 de diciembre con Don Omar, Katy Perry, Omar Courtz, Aria Vega, Elena Rose, Dalvin La Melodía, Yiyo Sarante, SJ Karlo, Fineta, El Lápiz y Donaty.

Dos noches y una mezcla de géneros que va del merengue y la salsa al reguetón, el pop y la música electrónica, con artistas de distintas generaciones compartiendo un mismo escenario.

Dos días para volver a hacer historia

Desde su primera edición, el Festival Presidente se ha convertido en uno de los grandes encuentros musicales del país. Su fórmula ha sido reunir en un mismo lugar a artistas dominicanos e internacionales y convertir sus presentaciones en momentos que permanecen en la memoria del público.

Para su regreso, la apuesta vuelve a ser esa: dos días de música y entretenimiento, pero con una experiencia que comienza mucho antes de que se enciendan las luces del escenario.

Como patrocinadores oficiales, Visa y Scotiabank también anunciaron beneficios y experiencias exclusivas para sus clientes durante esta nueva edición.

Gustavo Turquia, gerente general de Visa República Dominicana, destacó que la marca busca acercar a sus clientes a experiencias que disfrutan, mientras que Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe, resaltó el valor de acompañar el regreso de un evento que ocupa un lugar especial entre los dominicanos.

Ahora solo queda marcar el calendario: hoy 14 de agosto comienza la carrera por las boletas y el 11 y 12 de diciembre será momento de encontrarse nuevamente con el Festival Presidente.



