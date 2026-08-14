Romeo Santos y Prince Royce inician su gira en Guatemala con gran éxito

Romeo Santos y Prince Royce encienden Guatemala y arrancan su gira "Mejor tarde que nunca" ( SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE LOS ARTISTAS. )

Romeo Santos y Prince Royce, artistas estadounidenses de ascendencia dominicana, estrenaron ayer su esperada gira "Mejor tarde que nunca" con un concierto a casa llena ante más de 18 mil personas en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala.

El histórico inicio reunió a miles de seguidores de ambos artistas, quienes disfrutaron de una noche dedicada a la bachata, los grandes éxitos y la energía de dos de los principales exponentes del género.

Romeo Santos, nacido en Nueva York de madre puertorriqueña y padre dominicano, y Prince Royce, nacido también en Nueva York e hijo de padres dominicanos, han desarrollado carreras internacionales en las que la bachata ocupa un lugar central.

El concierto en Guatemala marcó el comienzo del recorrido de la gira por Latinoamérica, que llevará a ambos artistas a compartir escenario en varios países de la región durante los próximos meses.

La gira

La agenda continuará este sábado 15 de agosto en San Salvador, El Salvador, en el Estadio Cuscatlán. Luego, el recorrido seguirá por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Panamá durante agosto.

En septiembre, la gira llegará a Perú, Chile y Ecuador, mientras que en octubre continuará por Colombia y México, país que concentra varias de las presentaciones anunciadas.

El recorrido también incluye una fecha en Curazao y dos conciertos en Argentina durante noviembre, con presentaciones en Córdoba y Buenos Aires.

Estas son las fechas anunciadas

Agosto : 15 , San Salvador , El Salvador, Estadio Cuscatlán ; 18, San José, Costa Rica, Estadio Nacional ; 21, Managua, Nicaragua, Estadio Nacional Soberanía; 23, San Pedro Sula, Honduras, Estadio Olímpico, y 29, Ciudad de Panamá, Panamá, Estadio Rommel Fernández.

: 15 , El Salvador, ; 18, San José, Costa Rica, ; 21, Managua, Nicaragua, Soberanía; 23, San Pedro Sula, Honduras, Estadio Olímpico, y 29, Ciudad de Panamá, Panamá, Estadio Rommel Fernández. Septiembre : 11 y 12, Lima , Perú , Estadio Nacional ; 20, Santiago de Chile , Estadio Nacional ; 24, Guayaquil, Ecuador, Estadio Modelo Alberto Spencer, y 26, Quito, Ecuador, Estadio Atahualpa.

: 11 y 12, , , ; 20, Santiago de , ; 24, Guayaquil, Ecuador, Estadio Modelo Alberto Spencer, y 26, Quito, Ecuador, Estadio Atahualpa. Octubre : 2, Bogotá , Colombia, Vive Claro; 15, Mérida, México, Estadio Kukulcán; 18, Puebla, Estadio Hermanos Serdán; 20, Querétaro, Estadio Corregidora; 22, Toluca, Estadio Córdoba; 25 y 26, Ciudad de México , Palacio de los Deportes, y 31, Guadalajara , Estadio Panamericano.

: 2, , Colombia, Vive Claro; 15, Mérida, México, 18, Puebla, Estadio Hermanos Serdán; 20, Querétaro, Estadio Corregidora; 22, Toluca, Estadio Córdoba; 25 y 26, , Palacio de los Deportes, y 31, , Estadio Panamericano. Noviembre: 1, León, México, Explanada Poliforum; 4, Monterrey, México, Estadio Walmart Park; 5, Torreón, México, Foro CCT; 7, Curazao, Curaçao Festival Center; 12, Córdoba, Argentina, Estadio Mario Alberto Kempes, y 14, Buenos Aires, Argentina, Estadio Vélez.

Ausencia de República Dominicana

Hasta el momento, República Dominicana no aparece entre las fechas anunciadas para la gira "Mejor Tarde Que Nunca".

Tampoco se ha informado oficialmente si el país será incorporado posteriormente al recorrido, por lo que se desconoce si Romeo Santos y Prince Royce presentarán el espectáculo en territorio dominicano.

La ausencia del país resulta relevante por la ascendencia dominicana de ambos artistas y por el vínculo particular que Romeo Santos mantiene con República Dominicana, donde cuenta con una amplia legión de seguidores.

La gira reúne sobre un mismo escenario a dos de los intérpretes más reconocidos de la bachata contemporánea, con un recorrido que se extenderá desde el concierto inaugural de ayer en Guatemala hasta el cierre previsto para el 14 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.