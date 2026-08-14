Estos son los precios de preventa y venta general para asistir al Festival Presidente 2026

La artista Katy Perry durante su participación en la Copa Mundial 2026. ( EFE )

El Festival Presidente 2026 regresa con una cartelera que apuesta a diversos públicos, a la nostalgia, a lo tropical y urbano y a los artistas en ascenso.

Este viernes 14 de agosto fue revelado el Dj de fama mundial Calvin Harris, quien actuará en la primera noche, el 11 de diciembre, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Con la noticia de Harris, las cuentas oficiales de SD Concerts y Cerveza Presidente anunciaron en sus redes sociales la esperada preventa de boletas, a las que cientos de personas accedieron utilizando tarjetas de crédito Scotiabank.

Diario Libre accedió a la fila virtual de Tuboleta.com.do y comprobó una cola de hasta ocho mil usuarios para adquirir las entradas en preventa. Allí, se pudo ver los precios en los que oscilará la entrada general, una vez culmine la preventa.

Precios generales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/cartelera-festival-presidente-8b0655f9.jpg La cartelera artística del Festival Presidente 2026. (CAPTURA DE PANTALLA/TUBOLETA.COM)

En la venta general, los precios publicados parten desde aproximadamente 6,119.72 pesos para las gradas A1, B1, C1 y D1, mientras que las localidades de Grada Este y Grada Oeste se sitúan desde 10,827.20 pesos.

El Terreno tiene un precio desde 13,337.86 pesos y el Terreno VIP desde 16,476.16 pesos. La cifra no especifica impuestos incluidos.

Fiebre por la preventa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/a80a8e7b-45ce-4202-949a-7ac4d6042465-e62cdc74.jpg Precios de boletas en Preventa con tarjetas Scotiabank. (CAPTURA DE PANTALLA)

Durante la jornada de preventa de este viernes, las entradas estaban a la venta para clientes de Visa Scotiabank con precios por día y por combo los dos días:

Terreno VIP: 10,500 pesos

Terreno: 8,500 pesos

Gradas: 6,900 pesos

Grada: D1, C1, A1, B1: 3,900 pesos

Combo 2 días

Terreno VIP: 21,000 pesos

Terreno: 17,000 pesos

Gradas: 13,800 pesos

Grada: D1, C1, A1, B1: 7,800 pesos

Viernes 14 de agosto: Preventa Visa Scotiabank. Los clientes con tarjetas Visa Scotiabank tendrán acceso exclusivo desde las 6:00 p. m. del viernes 14 hasta la 1:00 p. m. del sábado 15 de agosto, o hasta agotar existencias. Durante esta etapa tendrán 15 % de descuento.

Sábado 15 y domingo 16 de agosto: Preventa Scotiabank. Desde la 1:00 p. m. del sábado 15 y durante el domingo 16, la preventa estará disponible para clientes de todo el portafolio de tarjetas este banco, también con 15 % de descuento y hasta agotar existencias.

Lunes 17 de agosto: Preventa Visa. El turno será para los clientes con tarjetas Visa de cualquier banco, quienes podrán acceder a un 10 % de descuento hasta agotar las boletas disponibles para esta etapa.

Después llegará la venta general, prevista para mediados de la semana y abierta a todo el público a través de tuboleta.com.do.

Los artistas que actuarán por día

La cartelera del viernes 11 de diciembre estará encabezada por Juan Luis Guerra y Calvin Harris. También actuarán Beéle, Danny Ocean, Milly Quezada, Chiquito Team Band, Fineta, La Más Doll, Leo RD y Arlene MC.

El sábado 12 de diciembre será el turno de Don Omar y Katy Perry, junto a Omar Courtz, Aria Vega, Elena Rose, Dalvin La Melodía, Yiyo Sarante, DJ Karlo, Fineta, El Lápiz y Donaty.

El regreso del Festival Presidente

El famoso evento de música latina que comenzó en el año 1997 vuelve luego de nueve años de ausencia. Estrellas de la talla de Thalía, Shakira, Alejandro Fernández y Daddy Yankee encabezaron el cartel en las primeras ediciones, que se caracterizaron por traer a los artistas del momento.

Además de los conciertos, la organización de este 2026 prepara experiencias gastronómicas, activaciones de marcas, espacios de entretenimiento y otras propuestas para complementar el disfrute del público durante ambas jornadas.

La última edición del festival se celebró en 2017 y contó con figuras, entonces en ascenso, como Bad Bunny, Ozuna y Maluma. Además, actuaron Justin Timberlake, Ricky Martin, Marc Anthony, Enrique Iglesias, entre otros.