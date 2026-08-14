Festival Latin Music Tour reúne a músicos destacados en Punta Cana

Miriam Cruz y Toño Rosario, entre los artistas que actuarán en el Latin Music Tour ( SUMINISTRADA POR LOS ORGANIZADORES. )

Punta Cana se convierte nuevamente en el escenario, desde hoy y hasta el domingo, de la celebración del 25.º aniversario del festival Latin Music Tour, en el Hard Rock Hotel & Casino, con las actuaciones de destacadas figuras de la música popular dominicana, entre ellas Toño Rosario, Miriam Cruz, Sexappeal, El Blachy y Elvis Martínez.

La jornada musical, que se desarrollará en el Salón Fillmore de ese establecimiento, incluye también las actuaciones de Dalvin la Melodía, Omega, Los Kompa y la intérprete urbana La Insuperable.

La oferta artística llevará al público en un viaje musical por la bachata, el merengue y la música urbana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/elvis-martinez-llevara-su-bachata-al-parque-central-de-santiago-699e1448.jpg Elvis Martínez estará en el Latin Music Tour (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA)

Los organizadores informaron que, como todos los años, turistas de diferentes países han confirmado su asistencia a través de reservaciones .

de diferentes países han su asistencia a través de . La celebración comenzará con la tradicional Cena Blanca , amenizada por El Blachy, Miriam Cruz, Sexappeal y Toño Rosario , a las 8:00 p. m.

, amenizada por El Blachy, Miriam Cruz, Sexappeal y , a las Mañana sábado, la fiesta continuará con un Pool Party al mediodía, protagonizado por La Insuperable y Los Kompa .

al mediodía, protagonizado por y . A partir de las 10:00 p.m., el Salón Fillmore recibirá las actuaciones de Omega, Elvis Martínez y Dalvin la Melodía.

Concierto por la patria

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Santiago de los Caballeros celebrará el Día de la Restauración con una agenda que reunirá música, danza, arte y actividades para toda la familia. El sábado, la "Tarde de parque" ofrecerá música típica, danza folclórica, una orquesta juvenil, artes visuales y artesanía en el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración, con un espectáculo luminotécnico como cierre. Y el domingo se presentará la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo con artistas invitados. Fecha: sábado y domingo, en Santiago.

Selecta RD 2026

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La cuarta edición de esta exposición estará dedicada al legado taíno en la artesanía dominicana, bajo el concepto "Huellas taínas en la artesanía", y reconocerá al maestro alfarero Fernando S. Lemoine. La propuesta reunirá joyería en larimar, ámbar y plata, tallas en madera, cerámica, textiles y piezas en barro, piel y cuero. También incluirá demostraciones de técnicas artesanales y un mercado con productos. Fecha: viernes, sábado y domingo, Centro de Eventos Hodelpa Casa Real, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., gratis.

Una noche entre museos

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La Noche Larga de Museos, dentro de la programación de Turizoneando, ofrece una oportunidad para acercarse a la historia y el patrimonio de la Ciudad Colonial. Durante la jornada se podrán visitar espacios como el Museo de las Atarazanas Reales, el de la Fortaleza de Santo Domingo, el de la Catedral, el del Larimar y el Museo Mundo del Ámbar. Una opción cultural perfecta para toda la familia. Fecha: viernes, sábado y domingo, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Gratis.

Cómalo Week

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La Ciudad Colonial vuelve a convertirse en escenario de una agenda que durante este fin de semana reúne gastronomía, arte, cultura y experiencias locales. Restaurantes, bares, hoteles, cafeterías, galerías y espacios culturales ofrecerán propuestas especiales para recorrer la zona y descubrir nuevos espacios y proyectos.

Entre los participantes figuran Jenny Polanco, Alterno Café, La Marchanta, Time, Kimpton Las Mercedes, Kahkow, Maialino, Museo Mundo de Ámbar y Casa Fratelli, entre otros. Una invitación a conectar con la cultura y los sabores del Caribe. Fecha: viernes, sábado y domingo. Zona Colonial. @comalo.info