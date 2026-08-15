Yailin acusa a su disquera de frenar su música y asegura que el conflicto "ya es personal"

La cantante Yailin La Más Viral lleva siete meses sin lanzar música, lo que atribuye a su disquera, que no ha cumplido con los procesos necesarios. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

Yailin La Más Viral acusó públicamente a su disquera de impedirle lanzar música con la frecuencia que desea y aseguró que los retrasos han llegado a un punto que, a su juicio, dejó de ser estrictamente profesional.

La cantante dominicana hizo el señalamiento mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que afirmó que lleva siete meses sin publicar música y atribuyó directamente esa situación a la compañía con la que trabaja.

"Tengo 7 meses sin sacar música y quiero dejar algo claro: no es porque yo no esté trabajando. Yo trabajo todos los días y tengo música preparada", escribió.

La artista, cuyo nombre es Jeorgina Lulú Guillermo Díaz, sostuvo que el problema está en los procesos internos relacionados con sus lanzamientos.

"Lo que me está atrasando es la disquera, porque no han hecho las cosas bien ni limpias, y por eso no he podido sacar mi música como quiero", aseguró.

Yailin no identificó en el comunicado cuál compañía o cuáles ejecutivos responsabiliza de la situación, tampoco detalló qué trámites se encuentran pendientes, cuántas canciones estarían retenidas o cuáles obligaciones contractuales entiende que no han sido cumplidas.

Es como personal hacia mí

La declaración subió de tono en su parte final, cuando la intérprete planteó que ya no percibe las dificultades como simples diferencias profesionales.

"Ya esto no es profesional, es como personal hacia mí", afirmó.

Yailin aseguró que actualmente se encuentra "más enfocada", con deseos de trabajar, crear y mantener contacto con su público, pero indicó que "procesos y decisiones internas" han limitado su capacidad de lanzar nueva música.

Hasta el momento, el comunicado presenta únicamente la versión de la cantante y no aporta documentos o detalles contractuales que permitan determinar qué obligaciones específicas habría incumplido la disquera.

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Su afirmación de siete meses necesita una precisión

La declaración de que lleva siete meses "sin sacar música" no coincide literalmente con el catálogo público disponible en las plataformas digitales.

Spotify registra, por ejemplo, "Vai" como un sencillo de Yailin La Más Viral, y Jey One.

Spotify también muestra dentro de su discografía lanzamientos como "Mala Malo" y "Shorty (Remix)", además de otras participaciones acreditadas a la artista.