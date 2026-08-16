Lena Burke le celebra un carnaval a Celia Cruz en Puerto Rico

La artista cubana Lena Burke conquistó al público de San Juan con 16 éxitos de la Guarachera del Mundo. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante cubana Lena Burke asumió el reto de homenajear a Celia Cruz durante el espectáculo "Azúcar: 100 años de Celia Cruz", celebrado en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, en Puerto Rico, donde se presentó como figura principal de una velada dedicada al legado de la Reina de la Salsa.

Burke, reconocida principalmente por su trayectoria como baladista y cantante de pop latino, incursionó en un repertorio marcado por la rumba, la guaracha, el son, el guaguancó y la salsa, géneros que no han sido el eje central de su carrera artística.

El espectáculo, producido por el puertorriqueño Rafo Muñiz, encontró una respuesta favorable del público, que acompañó a la artista durante una noche en la que interpretó clásicos de Celia Cruz sin buscar imitar su estilo ni reproducir una presentación convencional de homenaje.

La artista, compositora, actriz y pianista radicada en Miami, apostó por interpretar las canciones de Cruz desde su propia identidad vocal y escénica, respetando elementos característicos de las versiones originales, pero incorporándoles su sello personal.

A lo largo de la presentación, la artista demostró fuerza vocal y dominio escénico, además de carisma y capacidad para conectar con un público que conoce y celebra el repertorio de la Guarachera del Mundo.

Celia Cruz nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, y murió el 16 de julio de 2003 en Nueva Jersey. Su legado musical la convirtió en una de las figuras más influyentes de la música latina y en un referente internacional de la salsa.

Y en el espectáculo, aunque la gran protagonista era la figura de la Reina de la Salsa, tocaba a Burke interpretar y ganarse a un público, que por su perfil demográfico (edad), vivió y se disfrutó, la música de Celia a todo vapor en su juventud y en años de madurez.

Además, en el escenario acompañaba a Burke, lo que parecía ser un ´tren que arrollaba´ con el talento de los músicos de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano de Puerto Rico, bajo la dirección del veterano arreglista y pianista, el boricua Isidro Infante.

La orquesta y sus miembros se lucieron con solos de timbal, conga, violín y trombón a lo largo del espectáculo. Burke interpretó 16 de los grandes temas que Celia Cruz hizo famosos alrededor del mundo.

Un tema en particular, "A Celia", compuesto por Burke y Carlos Alvarez, fue el número 17 que cantó en el escenario.

Este tema lo grabó el pasado año junto a Gilbertito Santa Rosa, Víctor Manuelle, José Alberto ´El Canario´, e India, con el arreglo de los metales del maestro boricua Cucco Peña y en el piano el afamado maestro cubano Gonzalo Rubalcaba.

La velada artística comenzó cerca de las 8:45 de la noche y la Filarmónica abrió con el tema ´Obertura´, un tipo de pasaje musical instrumental de varios temas grabados por Cruz.

Entonces entró Burke, con vestido rojo, de flecos, bien de rumbera y con el pelo suelto, para interpretar el tema ´Yo viviré´ que grabara Cruz, y que hiciera famoso en su versión en inglés Gloria Gaynor (I will survive).

"Esta canción es como Celia misma, ya es inmortal. Sobrevivirá por siempre", dijo Burke en su primera de muchas intervenciones y diálogos con el público.

La compositora del tema ´Veo Veo´, himno al exilio cubano, pasó a interpretar su tema ´A Celia´, que de paso ya se escucha en las estaciones de radio de Puerto Rico.

Con "Guantanamera", tema con el que Celia Cruz ´recorrió´ el mundo, algunos cantaron, otros hicieron coro, otros se levantaron de su asientos y dieron su bailadita. Una pareja sacó su bandera cubana, y comenzó en grande el carnaval.

En el escenario había vestidos que alguna vez utilizó Celia Cruz para sus distintos conciertos, De hecho, uno de ellos pasó a ser parte de la exhibición del Salón de la Fama del Rock ubicado en Ohio, al cual Celia, ´La guarachera del mundo´, pertenece.

Además en la pantalla detrás del escenario, siempre hubo fotos variadas de Celia desde su niñez y juventud en Cuba, hasta de conciertos famosos y otros con un sinnúmero de artistas con los que compartió a lo largo de su carrera. Todo esto lo custodia Omer Pardillo Cid, albacea del legado de Celia Cruz.

Luego vino el tema ´Cúcala´ que grabaron a dúo para La Fania y para la historia, Ismael Rivera y Celia Cruz. Burke la cantó acompañada del pianista de la noche y cantante salsero Carlitos García, y fueron de puro deleite para el público.

Ese primer acto musical cerró con los temas ´Burundanga´ y ´Bemba Colorá´. Ya a estas altura cantar y bailar eran la pauta de la noche. Burke irradiaba felicidad ante el respaldo de la gente presente en la sala.

Si la primera parte de la velada fue buena, la segunda fue mejor. Burke regresó con un vestido negro y esta vez con el pelo recogido tipo moño.

Los arreglos de Isidro Infante y del músico y arreglista dominicano Amaury Sánchez le dieron un gran protagonismo a la orquesta.

Le siguieron los temas ´Rie y llora´, ´La negra tiene tumbao´ y ´Quimbara´. Sobra decir que el público hizo coro, cantó y bailó todo el tiempo a estas alturas del espectáculo.

La noche cerró con el tema que es sin duda el gran éxito internacional de Celia Cruz, ´La vida es un carnaval´, del compositor argentino Víctor Daniel y arreglos de Infante en el álbum de estudio Mi vida es cantar (1998). Con ésta última canción de la noche la gente lo gozó de principio a fin para despedirse de Burke y disfrutar del legado de Celia Cruz.