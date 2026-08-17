Miriam Cruz se presenta en el Latin Music Tours
La artista dominicana llevó al Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana un repertorio de merengue acompañado de coreografías y recursos audiovisuales
La celebración de los 25 años del Latin Music Tours tuvo entre sus presentaciones la participación de Miriam Cruz, quien llevó al escenario del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana una propuesta basada en el merengue, la interpretación en vivo y una puesta escénica que combina música, danza y elementos audiovisuales.
De acuerdo con una nota de prensa compartida con Diario Libre, Cruz fue la segunda en presentarse durante la jornada y estuvo acompañada por su orquesta y un cuerpo de bailarines.
El espectáculo, presentado previamente en el Velódromo de Venezuela, fue adaptado para un escenario de mayor formato y estructurado a partir de diferentes momentos visuales vinculados con las canciones.
Las coreografías incorporaron elementos de utilería como sombreros, palos de inspiración africana y güiras, mientras las pantallas, luces, animaciones y dramatizaciones complementaron las interpretaciones.
Cada tema contó con una propuesta coreográfica particular, con una interacción constante entre Miriam Cruz, los músicos y los bailarines. De esta manera, el repertorio fue presentado mediante una secuencia de escenas en las que la música y los recursos visuales compartieron protagonismo.
Más
- Durante su participación, Cruz interpretó canciones conocidas dentro de su trayectoria, algunas de ellas vinculadas a distintas etapas del merengue dominicano. El público que asistió a la jornada respondió con baile y acompañamiento a varios de los temas incluidos en el repertorio.
- La presentación forma parte de la agenda conmemorativa por los 25 años del Latin Music Tours, evento que reúne exponentes de distintos géneros de la música dominicana y caribeña.
Con esta participación, Miriam Cruz continúa incorporando elementos de producción escénica a sus presentaciones y mantiene su actividad en escenarios de República Dominicana y otros países, donde desarrolla un repertorio vinculado al merengue.