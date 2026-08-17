Miriam Cruz se presenta en el Latin Music Tours

Imagen de la cantante de merengue Miriam Cruz durante su presentación en el Latin Music Tours. ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE MIRIAM CRUZ )

La celebración de los 25 años del Latin Music Tours tuvo entre sus presentaciones la participación de Miriam Cruz, quien llevó al escenario del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana una propuesta basada en el merengue, la interpretación en vivo y una puesta escénica que combina música, danza y elementos audiovisuales.

De acuerdo con una nota de prensa compartida con Diario Libre, Cruz fue la segunda en presentarse durante la jornada y estuvo acompañada por su orquesta y un cuerpo de bailarines.

El espectáculo, presentado previamente en el Velódromo de Venezuela, fue adaptado para un escenario de mayor formato y estructurado a partir de diferentes momentos visuales vinculados con las canciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-93618-am-f85267de.jpeg Imagen de la cantante Miriam Cruz durantesu presentación en el Latin Music Tours. (SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE MIRIAM CRUZ)

Las coreografías incorporaron elementos de utilería como sombreros, palos de inspiración africana y güiras, mientras las pantallas, luces, animaciones y dramatizaciones complementaron las interpretaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-93620-am-8f29be78.jpeg La presentación de la merenguera Miriam Cruz en el Latin Music Tours. (SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE MIRIAM CRUZ)

Cada tema contó con una propuesta coreográfica particular, con una interacción constante entre Miriam Cruz, los músicos y los bailarines. De esta manera, el repertorio fue presentado mediante una secuencia de escenas en las que la música y los recursos visuales compartieron protagonismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-93622-am-50bdafb7.jpeg La cantante Miriam Cruz y sus bailarines durante su show en el Latin Music Tours. (SUMINISTRADA POR EQUIPO DE TRABAJO DE MIRIAM CRUZ)

Más

Durante su participación, Cruz interpretó canciones conocidas dentro de su trayectoria, algunas de ellas vinculadas a distintas etapas del merengue dominicano . El público que asistió a la jornada respondió con baile y acompañamiento a varios de los temas incluidos en el repertorio.

dentro de su trayectoria, algunas de ellas vinculadas a distintas etapas del . El que asistió a la jornada respondió con baile y acompañamiento a varios de los temas incluidos en el repertorio. La presentación forma parte de la agenda conmemorativa por los 25 años del Latin Music Tours, evento que reúne exponentes de distintos géneros de la música dominicana y caribeña.

Con esta participación, Miriam Cruz continúa incorporando elementos de producción escénica a sus presentaciones y mantiene su actividad en escenarios de República Dominicana y otros países, donde desarrolla un repertorio vinculado al merengue.