Jey One y Miky Woodz fusionan dembow y trap latino en "Tara Tara"

Jey One y Miky Woodz en una captura del video de "Tara Tara", facilitada por su equipo de trabajo. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

El exponente urbano dominicano Jey One y el trapero puertorriqueño Miky Woodz se unieron en "Tara Tara", una producción que combina elementos del dembow dominicano con recursos sonoros del trap latino.

La colaboración reúne dos vertientes de la música urbana caribeña y parte de las características propias de ambos exponentes. Jey One aporta la base rítmica del dembow, mientras Miky Woodz incorpora su interpretación vinculada al trap puertorriqueño.

De acuerdo con un comunicado de prensa comparttido con Diario Libre, el lanzamiento se produce durante un año en el que Jey One ha mantenido actividad en plataformas digitales y redes sociales. El dominicano trabaja bajo la compañía ONErpm, mientras que Miky Woodz pertenece al sello Rimas.

"Tara Tara" también representa una nueva colaboración entre exponentes urbanos de República Dominicana y Puerto Rico, dos territorios con una participación constante en el desarrollo y difusión de los géneros urbanos del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-91738-am-d5b3a469.jpeg Imagen propoercionada por el equipo de trabajo del dembowseroJey One y el traperoMiky Woodz. (SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE)

Sobre los urbanos

Jey One inició su recorrido musical dentro del dembow explícito y en los últimos años ha ampliado su presencia fuera de República Dominicana , con público en mercados como Estados Unidos y España. Parte de su difusión reciente se ha producido a través de TikTok , donde sus canciones han generado numerosas creaciones de usuarios.

inició su recorrido musical dentro del explícito y en los últimos años ha ampliado su presencia fuera de , con público en mercados como y España. Parte de su difusión reciente se ha producido a través de , donde sus canciones han generado numerosas creaciones de usuarios. Por su parte, Miky Woodz ha desarrollado una trayectoria vinculada al trap latino y a otras corrientes de la música urbana puertorriqueña, con colaboraciones junto a exponentes de distintos países de la región.

Tras "Tara Tara", Jey One prepara el lanzamiento de un EP previsto para los próximos meses, con el que continuará desarrollando su propuesta dentro del dembow.