Lemar se presenta en concierto de verano en el Malecón Deportivo de Santo Domingo
El salsero venezolano participó en la jornada celebrada en el Malecón Deportivo, donde interpretó parte de su repertorio
El salsero venezolano Lemar participó este sábado en la jornada de Reconocidos Verano, realizada en el Malecón Deportivo de Santo Domingo, donde presentó parte de su repertorio ante el público asistente.
Durante su actuación, Lemar interpretó temas como "No Sé Tú", "Para Siempre" y "Cómo te hago entender", acompañado por músicos y elementos de producción escénica.
La presentación incluyó canciones vinculadas a la salsa romántica y formó parte de una cartelera que reunió exponentes de distintos géneros de la música dominicana y caribeña.
Lemar ha desarrollado parte de su actividad musical en República Dominicana, país en el que ha realizado presentaciones y colaboraciones dentro del género de la salsa.
De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, al concluir su participación, el salsero agradeció al público dominicano por la recepción y destacó la relación que ha mantenido con el país durante su trayectoria.
Otras presentaciones
- Reconocidos Verano también contó con las presentaciones de Yailin La Más Viral, Donaty, Eudis El Invencible, Braulio Fogón, Yaisel, Omega y Rochy RD, entre otros exponentes de la música urbana y tropical.