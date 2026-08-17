Lemar se presenta en concierto de verano en el Malecón Deportivo de Santo Domingo

Foto suministrada a Diario Libre que muestra a Lemar durante su presentación. ( EQUIPO DE TRABAJO DE LEMAR )

El salsero venezolano Lemar participó este sábado en la jornada de Reconocidos Verano, realizada en el Malecón Deportivo de Santo Domingo, donde presentó parte de su repertorio ante el público asistente.

Durante su actuación, Lemar interpretó temas como "No Sé Tú", "Para Siempre" y "Cómo te hago entender", acompañado por músicos y elementos de producción escénica.

La presentación incluyó canciones vinculadas a la salsa romántica y formó parte de una cartelera que reunió exponentes de distintos géneros de la música dominicana y caribeña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-93233-am-b627d5c1.jpeg Imagen suministrada a Diario Libre que muestra la presentación de Lemar. (EQUIPO DE TRABAJO DE LEMAR)

Lemar ha desarrollado parte de su actividad musical en República Dominicana, país en el que ha realizado presentaciones y colaboraciones dentro del género de la salsa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-93236-am-dd4b7ec7.jpeg Imagen compartida por el equipo de trabajo de Lemar, durante su presentación. (SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE)

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, al concluir su participación, el salsero agradeció al público dominicano por la recepción y destacó la relación que ha mantenido con el país durante su trayectoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-93237-am-f5f9f2c8.jpeg Imagen suministrada a Diario Libre con la presentación de Lemar. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Otras presentaciones

Reconocidos Verano también contó con las presentaciones de Yailin La Más Viral, Donaty, Eudis El Invencible, Braulio Fogón, Yaisel, Omega y Rochy RD, entre otros exponentes de la música urbana y tropical.

Leer más Lemar estrena su nueva producción "Inolvidable" inspirada en Luis Miguel