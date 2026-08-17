Gabriel Pagán estrena "No era el plan" y celebra una nueva etapa artística

Gabriel Pagán estrena "No era el plan" con nueve canciones y grandes colaboraciones. ( SUMINISTRADA POR LA OFICINA DEL ARTISTA. )

Tras permanecer cinco semanas consecutivas en el puesto número uno del Chart Pop de Monitor Latino con "No somos nada", su colaboración junto a Ilegales, Gabriel Pagán presenta oficialmente "No era el plan", un álbum de nueve canciones que marca una nueva etapa en su carrera.

Como parte de esta etapa, Gabriel estrena el videoclip oficial de "No era el plan", tema que da nombre al disco y que ya puede disfrutarse a través de sus plataformas digitales y canales oficiales.

Fiel a su nombre, el álbum nació de manera inesperada y tomó forma de manera orgánica, guiado por el propósito de crear música auténtica y seguir aportando a la evolución del merengue desde una propuesta contemporánea.

La producción también representa un mensaje de unión dentro de la música dominicana, reuniendo colaboraciones con Manny Cruz, Ilegales, Proyecto Uno, Eddy Herrera y La Luca, conectando diferentes generaciones y estilos alrededor del merengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/nuevo-album-gabriel-pagan--7-6190bea2.png La portada del nuevo disco de Gabriel Pagán. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA.)

De la producción

El dicso incluye nueve canciones: "No era el plan", "Loop" ft. Manny Cruz, "Un poquito de los dos" ft. Ilegales, "Like" ft. proyecto uno, "Sin presión" ft. Eddy Herrera, "Dos puntos", "Llévame" ft. La Luca, "Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta" y "Replay".

La producción estuvo a cargo de Gabriel Pagán junto a YM Freak, mientras que la mezcla fue realizada por Lewis Pickett, logrando un sonido actual que mantiene presente la esencia y la identidad del merengue dominicano.

El estreno del videoclip de "No Era El Plan" marca el inicio de un recorrido que continuará durante los próximos meses. Gabriel irá presentando y trabajando cada canción del álbum de manera individual, acompañándose de contenidos audiovisuales, colaboraciones y diferentes acciones promocionales.

Además, llevará esta producción a miles de estudiantes durante la cuarta edición de su Gira Universitaria 2026, así como a diferentes festivales y escenarios durante el resto del año.

Con el álbu, Gabriel Pagán reafirma su compromiso con seguir llevando el merengue hacia nuevas audiencias, evolucionando su sonido sin perder sus raíces y apostando por la unión entre los artistas dominicanos