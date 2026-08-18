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Muere influencer durante una persecución policial
Muere influencer durante una persecución policial

Muere la influencer Alana Alves da Silva durante una persecución policial

La creadora de contenido brasileña Alana Alves da Silva fue una de las siete personas que murieron en una colisión entre dos vehículos

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    Muere la influencer Alana Alves da Silva durante una persecución policial
    Imagen de ilustración de un accidente ocurrido en una carretera. (EFE/ EUGENIO ROQUE)

    La creadora de contenido brasileña Alana Alves da Silva fue una de las siete personas que murieron en una colisión entre dos vehículos en Brasil, el 8 de agosto.

    Según el medio G1 Globo (citando a la Policía Federal de Carreteras de Brasil), Alves viajaba en un carro que transportaba aproximadamente 137 kg de marihuana, el cual huyó de la policía tras no obedecer una parada de tráfico.

    Después de avanzar unos kilómetros, el conductor del carro intentó adelantar a cuatro vehículos en el carril contrario, lo que finalmente causó una colisión frontal con un GM Astra negro en la carretera.

    También viajaban con Alves en ese momento Pedro Yan Linhares Gutiérrez, de 24 años, quien conducía el vehículo, y Ramón Silverio Nogueira, de 19 años.

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    Infografía
    Captura de uno de los videos de Alana Alves da Silva. (CRÉDITO: ALANABIERK/TIKTOK)

    Más víctimas

    • Tanto Gutiérrez como Nogueira murieron en el lugar. Otra mujer no identificada, de 20 años, que también viajaba en el coche, fue llevada al hospital en estado grave.
    • Otras cuatro personas que viajaban en el coche que Gutiérrez chocó también fueron declaradas muertas en el lugar, incluyendo a Argemiro Machado da Silva, de 79 años, Valmir Machado da Silva, de 76 años, Alcides Silva Santos, de 77 años, y Gilmar Bispo dos Santos, de 46 años.
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