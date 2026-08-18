Gala en honor a Margarita Copello de Rodríguez reúne a Nadine Sierra y Xabier Anduaga

El Teatro Nacional recibirá a dos destacadas voces de la ópera, Xavier Anduaga y Nadine Sierra, en la Gala de Grandes Intérpretes para celebrar el legado de Margarita Copello de Rodríguez. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA )

Desde el fallecimiento de Margarita Copello de Rodríguez, se ha hecho tradición celebrar un concierto honrando su memoria y su legado. Para ello, la Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional se unen para traer a nuestro Teatro Nacional verdaderas estrellas de la música y del canto lírico.

El recuerdo de Margarita Copello de Rodríguez está presente no solo en cada una de estas galas; su huella ha quedado en la institución que fundó y dirigió durante tantos años, la Fundación Sinfonía, y en aquellos que tuvimos el privilegio de compartir con ella. Fue única e irrepetible.

Esta gala, el 21 de agosto, es una reposición de la que hubo que cancelar en 2025 y contará con dos de las voces más deslumbrantes y atractivas de la actualidad: la soprano Nadine Sierra y el tenor Xabier Anduaga.

Dos voces deslumbrantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/c-marion-parez-11-81e4ede6.jpg Nadine Sierra es considerada una de las grandes sopranos de la ópera actual. (CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA)

Nadine Sierra es famosa por su belleza vocal, su técnica impecable y su rica musicalidad. Es considerada una de las grandes sopranos de la ópera actual.

Tras una serie de exitosos debuts en la Ópera Metropolitana, el Teatro alla Scala, la Ópera de París y la Staatsoper de Berlín, se ha convertido en una figura habitual de las principales casas de ópera del mundo.

Sierra firmó un contrato exclusivo para grabar con Deutsche Grammophon y Decca Gold en 2017. Su álbum debut, There´s a Place for Us, se lanzó en 2018, seguido de un segundo álbum, Made For Opera, en 2022.

Fue nombrada ganadora del Premio Richard Tucker en 2017 y recibió el Premio al Artista Beverly Sills 2018 de la Ópera Metropolitana.

En la temporada 2025/26, Nadine regresa al Metropolitan Opera y a otros grandes teatros del mundo, y también tiene una gira de recitales por América junto a Xabier Anduaga.

Es, sin duda, una estrella con una carrera meteórica, además de que derrocha una simpatía y un atractivo físico que conquista corazones donde se presenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/xavi-anduaga-0d6fa320.jpg El tenor lírico español Xabier Anduaga es una de las voces más deslumbrantes de su generación. (CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA)

Por su parte, Xabier Anduaga, tenor lírico español, es una de las voces más deslumbrantes de su generación.

Cada presentación del tenor está llena de pasión, entrega y una técnica depurada que lo han convertido en referencia internacional.

Su carrera se ha enfocado en debutar y triunfar en prestigiosos teatros de ópera de todo el mundo, como el Teatro Real, la Metropolitan Opera y la Royal Opera House, especializándose en el repertorio belcantista. Ganó el prestigioso Concurso de Canto Operalia en 2019 y ha obtenido otros premios, como el Premio Internacional de Ópera.

El exquisito programa escogido para esta noche nos trae un recorrido por famosas y retadoras arias y dúos del bel canto, de la zarzuela y de la música norteamericana.

El programa inicia con tres números de La Traviata, de Giuseppe Verdi (1813-1901), quien representa la cumbre de la ópera italiana del siglo XIX, caracterizada por su drama intenso, emotividad profunda y gran carga melódica que conecta con el público.

Verdi creó melodías inolvidables que reflejaban las emociones de sus personajes, llenos de dramatismo y emotividad.

Sus melodías, ya sean grandiosas o íntimas, poseen una cualidad que llega al corazón, creando una conexión instantánea con el oyente. Fue uno de los últimos representantes del bel canto italiano.

Sus óperas, La Traviata, Rigoletto y Aida, son algunas de las más representadas a nivel mundial, demostrando la universalidad de su genio.

La Traviata, basada en La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, narra la trágica historia de amor entre la cortesana Violetta Valéry y Alfredo Germont, quienes deben enfrentar la condena social y su trágico destino.

De La Traviata iniciamos con la obertura o preludio, que resume magistralmente la trama de la ópera con melodías que volveremos a escuchar durante el desarrollo de la obra.

Nadine Sierra llega con la célebre aria final de Violetta, del acto I, "Estrano... Sempre libera", donde expresa su deseo de vivir libremente a pesar de su amor por Alfredo.

Es de las arias que goza de mayor popularidad en el repertorio operístico y representa la determinación de Violetta de ser libre y rechazar cualquier conexión romántica. Un aria muy repetida por las sopranos, pero no todas logran alcanzar el clímax que Verdi exige; indudablemente, Nadine Sierra no nos decepcionará.

Xabier Anduaga, en el papel de Alfredo Germont, canta el aria "De miei bollenti spiriti" en el acto II de la ópera. En esta aria, Alfredo y Violetta viven juntos en el campo. Alfredo expresa su felicidad por la vida que llevan, marcada por su profundo amor.

El duetto "Parigi o cara"

En este famoso dueto del acto III, Alfredo y Violetta se dejan llevar por la melancolía y sueñan con su vida en París, iniciando una vida juntos; dejan de lado la gravedad de la enfermedad de Violetta.

La letra del duetto es un lamento tierno y esperanzador sobre los recuerdos de París y el deseo ferviente de un futuro juntos, a pesar de las circunstancias trágicas que los rodean. Es un momento de ternura y esperanza.

A continuación, para respirar y calmar emociones, la orquesta nos ofrece, de Pietro Mascagni (1863–1945), el Intermezzo de la ópera L´amico Fritz.

Si bien la ópera gozó de cierto éxito en su época y es probablemente la obra más renombrada de Mascagni después de Cavalleria rusticana, hoy en día se interpreta con poca frecuencia. El intermezzo es la pieza más conocida de la ópera y a menudo se ejecuta por separado en conciertos.

Este intermezzo es un pasaje orquestal de carácter lírico y pastoral que representa el ambiente sereno y bucólico de la región de Alsacia, mostrando la faceta más delicada y bucólica del compositor.

A continuación, Nadine Sierra nos regala "Ah! Je veux vivre" ("¡Ah! ¡Quiero vivir!"), el aria de Juliette del primer acto de la ópera Roméo et Juliette, del francés Charles Gounod (1818-1893).

La canción es un vals que expresa su deseo de vivir eternamente en la juventud y la alegría de la primavera, evitando los sufrimientos y las responsabilidades de la vida adulta y del matrimonio.

Juliette canta esta aria tras la insistencia de su niñera para que se case con el Conde Paris, prefiriendo mantener su espíritu juvenil y soñador.

La obra de Shakespeare es, sin duda, el tema que más ha inspirado toda una diversidad de obras, la tragedia de amor sobre la que más se ha escrito, en todos los géneros.

Adoro esta aria en la voz de Nadine Sierra; encanta y conquista, sencillamente divina.

Donizetti y Puccini, entre el virtuosismo y la emoción

De Gaetano Donizetti (1797-1848) escucharemos primero, de la ópera La fille du régiment, el aria de Tonio del acto I, "Ah! Mes amis, quel jour de fête!", y luego, de L´elisir d´amore, el duetto de Nemorino y Adina del acto I, "Caro Elisir... Esulti pur la Barbara".

De la primera ópera, La hija del regimiento, Xabier Anduaga nos brinda el aria más famosa de esta, "Ah! Mes amis, quel jour de fête!", que ha sido considerada como la cima, muchas veces inalcanzable, de los tenores.

Presenta nueve dos (que es la nota más alta que puede alcanzar un tenor, el famoso do de pecho) y que llega en un momento temprano de la ópera y son ejecutados en más o menos dos minutos, dando poco tiempo al cantante para calentar su voz.

Luciano Pavarotti se lanza al estrellato por una interpretación al lado de Joan Sutherland en el Metropolitan Opera, cuando él logró todos los dos altos con un aplomo que dejó asombrado a todo el mundo.

Más recientemente, varios tenores han logrado la hazaña y, a petición popular, la repiten durante la ópera, lo cual es todo un triunfo.

L´elisir d´amore, el duetto de Nemorino y Adina del acto I, "Caro Elisir... Esulti pur la Barbara", donde Nemorino se siente feliz de haber descubierto el elixir y Adina le muestra indiferencia.

De Giacomo Puccini (1858-1924), el amado Puccini, llega uno de los dúos más populares y tiernos escritos, de la ópera La Bohème, "O soave fanciulla". Un dúo de tenor y soprano, encantador. Mimi y Rodolfo se acaban de conocer y se han enamorado.

El ambiente de una pobre buhardilla en París se vuelve el escenario más romántico de la tierra y Rodolfo canta: "¡Oh, dulce doncella, que baña la luna!". La belleza melódica y el lirismo de este dúo son una de las razones por las que La Bohème es una de las óperas más populares del mundo.

En nuestro próximo artículo continuaremos la parte del programa dedicada a la zarzuela y la música norteamericana.