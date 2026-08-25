Adiós a Dolly Parton: 11 canciones que cuentan la historia de una leyenda de la música

Dolly Parton en el 37.ª Inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, en el Teatro Microsoft, el 5 de noviembre de 2022, en Los Ángeles, California. ( VALERIE MACON / AFP )

Dolly Parton fue mucho más que una cantante. A lo largo de décadas de carrera se convirtió en compositora, actriz, escritora, empresaria y filántropa, pero la música y, especialmente, su capacidad para contar historias a través de canciones fueron siempre el centro de su legado.

Tras su fallecimiento a los 80 años, su extensa discografía permite recorrer distintas etapas de su vida y entender las experiencias que dieron origen a algunas de sus composiciones más recordadas.

Canciones nacidas de experiencias personales

Una de las características más importantes de Parton fue convertir situaciones cotidianas en historias universales. En "Just Because I´m a Woman", publicada en 1968, abordó la desigualdad entre hombres y mujeres a partir de una conversación con su esposo, Carl Dean. La canción cuestiona el doble estándar con el que se juzgaba la vida sentimental de las mujeres.

Tres años después llegó "Coat of Many Colors", una de sus canciones más personales. La composición recuerda su infancia y un abrigo que su madre confeccionó con retazos de tela. Aunque otros niños se burlaban de ella por su apariencia, Parton convirtió aquel recuerdo de pobreza en una historia sobre el amor familiar y la riqueza emocional.

En 1973 escribió "Jolene", uno de sus mayores clásicos. La inspiración surgió de una cajera que, según Parton, mostraba demasiado interés por Carl Dean. Lo que comenzó como una situación que provocaba bromas dentro del matrimonio terminó transformándose en una de las canciones country más reconocibles de todos los tiempos.

En 1974, Parton escribió "I Will Always Love You" como una despedida para Porter Wagoner, con quien había trabajado desde 1967 y cuya relación profesional estaba llegando a su fin.

La canción alcanzó una dimensión todavía mayor casi dos décadas después, cuando Whitney Houston grabó su propia versión para la película El guardaespaldas. La interpretación llegó al número uno de la lista Billboard Hot 100 y permaneció 14 semanas en esa posición.

Aunque la versión de Houston se convirtió en un fenómeno mundial, la composición pertenece a Parton y es una muestra de su capacidad para transformar una despedida personal en una canción universal.

Del country a Hollywood

Parton también demostró que podía moverse con naturalidad entre el country y el pop. "Here You Come Again", de 1977, fue una excepción dentro de su catálogo porque no fue escrita por ella. Barry Mann y Cynthia Weil compusieron el tema, que terminó convirtiéndose en uno de sus grandes éxitos.

En 1980, su carrera tomó una nueva dimensión con "9 to 5", canción creada para la película del mismo nombre, en la que Parton debutó como actriz junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

El tema, marcado desde el inicio por el sonido de una máquina de escribir, se convirtió en un himno sobre las dificultades de las mujeres en el mundo laboral y la lucha por mejores condiciones e igualdad salarial. Además, le consiguió a Parton su primera nominación al Óscar.

Una voz que también brilló junto a otros artistas

Durante los años 80, Parton consolidó su condición de estrella internacional. En 1983 grabó junto a Kenny Rogers "Islands in the Stream", una canción escrita por los Bee Gees que terminó convirtiéndose en uno de los duetos más populares de aquella época.

La colaboración mostró también la conexión entre el country, el pop y el R&B, mientras las voces de Parton y Rogers creaban una de las combinaciones más recordadas de su carrera.

En 1989, con "Why´d You Come in Here Lookin´ Like That", Parton volvió a abrazar con fuerza sus raíces country después de una etapa marcada por sonidos más cercanos al pop de los años 80.

La madurez de una compositora

La capacidad de Parton para escribir sobre el dolor y la pérdida quedó especialmente clara en "The Grass Is Blue", canción que compuso en 1999 durante una pausa en la filmación de Blue Valley Songbird. La grabación conserva incluso elementos de su voz de prueba, lo que aporta una sensación de intimidad a la interpretación.

En "Little Sparrow", publicada en 2001, exploró nuevamente sus raíces musicales. El tema que da título al álbum combina influencias del bluegrass, gospel, folk y música de los Apalaches. El disco fue dedicado a su padre, fallecido un año antes.

Finalmente, en "Blue Smoke", de 2014, Parton volvió a su infancia y a los paisajes de las montañas Blue Ridge. La canción utiliza la imagen del humo azul para evocar el hogar, la nostalgia y la partida, demostrando que, incluso después de décadas de éxito, sus recuerdos de juventud continuaban alimentando su obra.

Una colección de éxitos

Estas canciones forman un recorrido por la vida y la sensibilidad artística de Dolly Parton : la pobreza de su infancia , el amor, los conflictos de pareja, las despedidas, la lucha de las mujeres, la familia y el regreso a sus raíces.

forman un recorrido por la y la de : la pobreza de su , el amor, los conflictos de pareja, las despedidas, la lucha de las mujeres, la familia y el regreso a sus raíces. Su legado permanece no solo en las canciones que alcanzaron las listas de popularidad, sino también en la manera en que convirtió experiencias personales en historias capaces de conectar con generaciones de oyentes.