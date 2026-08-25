Eudis "El Invencible" se propone cantar bachata durante 12 horas sin parar

El bachatero dominicano Eudis "El Invencible" se prepara para cantar bachata durante 12 horas consecutivas en una transmisión en vivo por YouTube. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El bachatero dominicano Eudis "El Invencible" se prepara para llevar al límite una de las características que han marcado su carrera: la intensidad de sus presentaciones. El artista anunció que pretende permanecer 12 horas consecutivas cantando bachata en vivo, en una transmisión que realizará a través de YouTube.

El reto comenzará el próximo jueves 27 de agosto a las 6:00 de la tarde y está previsto que termine a las 6:00 de la mañana del viernes, con músicos en vivo y un repertorio compuesto por canciones propias, clásicos de la bachata y temas inéditos.

La producción está a cargo de Líder Productions y Punto Music.

La propuesta llega en el momento de mayor exposición de una carrera que comenzó hace aproximadamente dos décadas y que combina una historia poco habitual dentro de la música popular dominicana: antes de convertirse en un personaje reconocido de los escenarios, Eudis Alcántara Valdez fue militar.

Nacido en Elías Piña, Alcántara se trasladó a Santo Domingo a los 17 años para ingresar al Ejército de República Dominicana. No entró como músico, sino como soldado de línea, aunque posteriormente comenzó a cantar en actividades y agrupaciones militares.

Durante años mantuvo ambas ocupaciones: cumplía sus responsabilidades militares durante el día y cantaba bachata en colmadones, car wash y otros negocios durante la noche.

En 2006 se integró formalmente a una agrupación y dos años después inició su proyecto como solista. Su nombre comenzó a ganar espacio dentro del circuito bachatero y en 2014 consiguió uno de sus primeros temas de amplia circulación, "El que no bebe".

Sin embargo, su salto de visibilidad ocurrió muchos años después.

El personaje que encontró espacio en las redes

Eudis convirtió sus presentaciones en parte esencial de su estrategia. En tarima canta y baila, se mezcla con el público y realiza movimientos y ocurrencias diseñados para llamar la atención. Él mismo ha explicado que existe una separación entre esa personalidad escénica y su vida fuera de los escenarios.

La fórmula encontró un nuevo amplificador en las redes sociales.

Su bachata "Tik Tok", escrita por David Paredes, se viralizó poco después de ser publicada y terminó llevando al artista, por primera vez, a los Premios Soberano 2026, donde fue nominada en la categoría Bachata del Año junto a trabajos de Anthony Santos, Frank Reyes, Zacarías Ferreira y Ronald Núñez.

El premio finalmente correspondió a "Quién te dio el derecho", interpretada por Frank Reyes.

El propio cantante aseguró a Diario Libre que habitualmente realiza entre 25 y 40 presentaciones mensuales y que en diciembre de 2025 llegó a completar 73 actuaciones, cifra que presentó como su récord personal.

Ahora intenta trasladar esa resistencia al terreno digital.

La transmisión de 12 horas incluirá la interacción con los usuarios conectados y actuaciones durante toda la noche. El artista la presenta como una prueba personal y una manera de demostrar que, en sus palabras, "la bachata no duerme".

Hasta el momento, los anuncios consultados presentan la iniciativa como un reto artístico, no como un intento oficialmente certificado de establecer un récord mundial.

Eudis llega además al desafío con su actividad discográfica reciente. Durante 2026 ha publicado canciones como "Me tiene chivo", "Un punto de vista" y "En el cielo no hay banco", mientras su catálogo mantiene entre sus temas más escuchados "Quién pierde más", "La quiero loca" y "Tik Tok".

Después de aproximadamente 20 años intentando abrirse espacio en la bachata, el antiguo soldado que recorría colmadones mientras cumplía servicio militar ha convertido precisamente el espectáculo y la resistencia física sobre el escenario en dos de las principales marcas de Eudis "El Invencible".