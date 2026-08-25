Festival Presidente regresa este año con una transformación que promete redefinir la experiencia de los eventos musicales en la República Dominicana.

La emblemática plataforma de Cervecería Nacional Dominicana, a través de su marca Presidente, evoluciona con una propuesta inspirada en algunos de los festivales más importantes del mundo, incorporando múltiples escenarios, espectáculos inmersivos y espacios experienciales para llevar el entretenimiento a otro nivel.

La evolución del Festival Presidente refleja la apuesta de Cervecería Nacional Dominicana por innovar constantemente y evolucionar junto a sus consumidores, respondiendo a nuevas formas de vivir el entretenimiento, que demandan experiencias cada vez más diversas, inmersivas y personalizadas.

Con esta nueva propuesta, el Festival amplía las posibilidades de descubrimiento y conexión entre los asistentes y se acerca al formato de los grandes encuentros musicales internacionales.

Por primera vez en su historia, el festival, producido por el empresario artístico Saymon Díaz y su empresa SD Concerts, expandirá su propuesta a distintos espacios dentro de las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, convirtiendo parte del recinto en un gran circuito de música, cultura y entretenimiento, indica un comunicado divulgado por la empresa.

"Nuestra apuesta es hacer la mejor edición en la historia de Festival Presidente, una experiencia que evoluciona y eleva una vez más el estándar del entretenimiento en RD. Festival va mucho más allá de la música: celebra nuestra cultura, moviliza la economía y proyecta la capacidad de la República Dominicana de albergar experiencias de clase mundial", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Esta edición incorporará además una estrategia integral de sostenibilidad, accesibilidad y consumo responsable, con iniciativas de gestión y recuperación de residuos, medidas para facilitar la experiencia de personas con discapacidad y acciones orientadas a promover una celebración segura y responsable.

Novedades: Perro Negro y Dogout Juan Soto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/660dfe17-483f-4392-a571-67f49907095f-54c337e1.jpg El productor Saymon Díaz da detalles del Festival Presidente. (DIARIO LIBRE/ SEVERO RIVERA)

Entre las grandes novedades destaca la llegada al Festival de la gira mundial de Perro Negro Experience, la experiencia nacida a partir de la icónica discoteca de Medellín, reconocida internacionalmente por su propuesta centrada en el reguetón.

Convertida en un fenómeno global tras expandirse a ciudades como Miami y Madrid, Perro Negro desembarca en la República Dominicana para ofrecer una de las experiencias urbanas más exclusivas y vibrantes de la escena internacional.

El Festival también incorporará un show teatral tipo circo, un espectáculo inmersivo que combina teatro, acrobacias aéreas, música en vivo, estructuras móviles, impresionantes efectos visuales y sorprendentes intervenciones escenográficas que ocurren en todas las direcciones.

La experiencia rompe con el concepto tradicional de escenario al integrar completamente al público dentro de la acción.

"Tomamos la visión de transformar Festival Presidente y estudiamos de cerca algunos de los festivales más importantes del mundo, como Coachella, Lollapalooza y Estéreo Picnic, para entender cómo han evolucionado hacia experiencias que van mucho más allá de un escenario. Junto a nuestro equipo, productores especializados y Live Nation, hemos trabajado para adaptar esos aprendizajes y construir una experiencia pensada para el público dominicano", expresó Saymon Díaz, presidente de SD Concerts.

Como parte de las experiencias desarrolladas por la marca Presidente, el público podrá disfrutar del Dogout por Juan Soto, un espacio tipo bar y lounge inspirado en la emoción de los estadios de béisbol y en la trayectoria de una de las figuras dominicanas más destacadas de este deporte.

El área combinará la pasión por el béisbol con el ambiente festivo del evento, ofreciendo una nueva forma de vivir el festival.

"Los dominicanos vivimos el béisbol con la misma intensidad con la que vivimos la música y la celebración. Me emociona que el Dogout por Juan Soto reúna todo eso en Festival Presidente y que la gente pueda disfrutarlo como si estuviera compartiendo entre amigos en el play", expresó Juan Soto.

La esencia de la cultura dominicana también tendrá un lugar especial con Colmado La Dura, una propuesta que recrea el tradicional colmado, transformándolo en un punto de encuentro cargado de música, entretenimiento y experiencias para compartir entre amigos.

Este espacio rendirá homenaje al colmado como uno de los símbolos más representativos de la vida cotidiana y corazón de las comunidades dominicanas, reinterpretándolo dentro del festival con una propuesta moderna y dinámica.

Junto a aliados como Scotiabank, Visa, Café Santo Domingo, Petromovil y Rica, Festival Presidente continuará sumando nuevas experiencias para sus asistentes, mientras que otras propuestas y activaciones serán develadas más adelante.