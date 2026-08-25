Gloria Estefan despide a Dolly Parton: “Fue una fuerza de la naturaleza y un alma generosa”

Composición fotográfica de Gloria Estefan y Dolly Parton, dos grandes figuras de la música. ( EFE/ARCHIVO )

La laureada cantante Gloria Estefan rindió homenaje este martes a la cantante norteamericana Dolly Parton, tras conocerse el fallecimiento de la legendaria artista estadounidense, a quien definió como una “fuerza de la naturaleza” y un “alma generosa”.

Estefan compartió en Instagram una fotografía junto a una imagen de Parton y dedicó un mensaje a quien consideró mucho más que una extraordinaria artista.

“Mucho más que una extraordinaria artista, Dolly fue una fuerza de la naturaleza y un alma generosa que llevó alegría, consuelo e inspiración a generaciones enteras”, expresó Estefan.

La intérprete destacó la capacidad de Parton para convertir sus experiencias y emociones en canciones que trascendieron generaciones y fronteras.

“Sus canciones contaron nuestras historias y su bondad transformó innumerables vidas”, escribió.

Estefan también recordó el vínculo que mantuvo con Parton dentro de la industria musical y expresó su gratitud por haber coincidido con ella durante sus respectivas trayectorias.

“Me siento afortunada de haber compartido con ella este camino en la música y de haber sido testigo de su luz”, manifestó.

Reacción

El mensaje fue compartido por Gloria Estefan junto a su esposo, el productor musical Emilio Estefan Jr., quien también se sumó al homenaje a la fallecida artista.

La cantante extendió sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Parton, así como a quienes siguieron durante décadas su carrera.

“Emilio y yo enviamos todo nuestro amor a su familia, seres queridos y a todos quienes la admiraron”, señaló.

Estefan cerró su mensaje con palabras de agradecimiento a la artista por el legado que deja tanto en la música como en el ámbito humano.

“Gracias, Dolly, por tu música, tu amor y tu hermoso ejemplo. Tu luz seguirá brillando siempre. Descansa en paz”, concluyó.

Legado de Dolly Parton

Parton, una de las figuras más influyentes de la música country, murió este martes a los 80 años, según informó su familia en redes sociales.

Su fallecimiento puso fin a una trayectoria de más de seis décadas marcada por éxitos como Jolene e “I will lways love you”, además de una destacada labor como actriz, empresaria y filántropa.

Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946, en Sevierville, Tennessee, Estados Unidos.