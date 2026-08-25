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Gloria Estefan homenaje Dolly Parton
Gloria Estefan homenaje Dolly Parton

Gloria Estefan despide a Dolly Parton: “Fue una fuerza de la naturaleza y un alma generosa”

Parton, fallecida a los 80 años, dejó un legado musical que trascendió generaciones y fronteras

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    Gloria Estefan despide a Dolly Parton: “Fue una fuerza de la naturaleza y un alma generosa”
    Composición fotográfica de Gloria Estefan y Dolly Parton, dos grandes figuras de la música.
    (EFE/ARCHIVO)

    La laureada cantante Gloria Estefan rindió homenaje este martes a la cantante norteamericana Dolly Parton, tras conocerse el fallecimiento de la legendaria artista estadounidense, a quien definió como una “fuerza de la naturaleza” y un “alma generosa”.

    Estefan compartió en Instagram una fotografía junto a una imagen de Parton y dedicó un mensaje a quien consideró mucho más que una extraordinaria artista.

    “Mucho más que una extraordinaria artista, Dolly fue una fuerza de la naturaleza y un alma generosa que llevó alegría, consuelo e inspiración a generaciones enteras”, expresó Estefan.

    La intérprete destacó la capacidad de Parton para convertir sus experiencias y emociones en canciones que trascendieron generaciones y fronteras.

    “Sus canciones contaron nuestras historias y su bondad transformó innumerables vidas”, escribió.

    Estefan también recordó el vínculo que mantuvo con Parton dentro de la industria musical y expresó su gratitud por haber coincidido con ella durante sus respectivas trayectorias.

    “Me siento afortunada de haber compartido con ella este camino en la música y de haber sido testigo de su luz”, manifestó.

    Reacción

    El mensaje fue compartido por Gloria Estefan junto a su esposo, el productor musical Emilio Estefan Jr., quien también se sumó al homenaje a la fallecida artista.

    La cantante extendió sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Parton, así como a quienes siguieron durante décadas su carrera.

    Emilio y yo enviamos todo nuestro amor a su familia, seres queridos y a todos quienes la admiraron”, señaló.

    Estefan cerró su mensaje con palabras de agradecimiento a la artista por el legado que deja tanto en la música como en el ámbito humano.

    Gracias, Dolly, por tu música, tu amor y tu hermoso ejemplo. Tu luz seguirá brillando siempre. Descansa en paz”, concluyó.

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    Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946, en Sevierville, Tennessee, Estados Unidos.

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